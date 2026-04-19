خبر في الجول - بعد حسام حسن.. مجدي عبد العاطي يشكو مودرن سبورت

الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:48

كتب : حامد وجدي

مجدي عبد العاطي - مودرن سبورت

تقدم مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لمودرن سبورت بشكوى ضد النادي بسبب فصله بشكل تعفسي حسبما علم FilGoal.com.

وطالب عبد العاطي بـ 2 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو ما يعادل شهرين من راتبه.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الفريق في الصيف قبل بداية الموسم.

وأعلن نادي مودرن سبورت فسخ تعاقد المدير الفني في ديسمبر الماضي.

image

image

وترك عبد العاطي الفريق مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وأشار النادي آنذاك أن وجاء فسخ تعاقد مودرن سبورت مع مجدي عبد العاطي عقب جلسة ودية جمعت الطرفين.

وتولى أحمد سامي مهمة تدريب الفريق خلفا لعبد العاطي.

ويحتل الفريق حاليا المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة عقب مرور 5 جولات من مرحلة تفادي الهبوط.

وسبق أن تقدم حسام حسن مهاجم الفريق بشكوى ضد النادي بعدما أعلن عبر FilGoal.com فسخ تعاقده كما بعث برسالة نارية ضد ناديه السابق. (طالع التفاصيل)

