تقرير يكشف المدة المبدئية لغياب رودري عن مانشستر سيتي

الأحد، 19 أبريل 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بإصابة نجمه رودري خلال مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يغيب رودري لفترة بعد إصابته في الفخذ واستبداله في الدقائق الأخيرة أمام أرسنال.

وكشف موقع "سبورتس مول" أن في أفضل الأحوال سيغيب رودري من أسبوع لأسبوعين عن مانشستر سيتي، وقد تزيد المدة عن ذلك.

ومن المنتظر أن يخضع رودري لفحوصات طبية من أجل تحديد مدة غيابه بشكل محدد.

وقد يغيب رودري لفترة أطول بسبب أن إصابات الفخذ تحتاج لمدة طويلة من أجل العلاج والتأهيل.

واشتعل صراع اللقب على الدوري الإنجليزي أكثر بعدما فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدفين لهدف في قمة مباريات البطولة.

وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين لهدف في الجولة 32 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ليقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط مع أرسنال ولا يزال يتبقه له مباراة مؤجلة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 67 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ70 نقطة.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة المؤجلة له سيتعادل مع أرسنال في عدد النقاط ويتقاسم معه الصدارة.

