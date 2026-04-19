أرتيتا: لم نستغل الفرص أمام مانشستر سيتي

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن الفوارق البسيطة والجودة الفردية كانت السبب في خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن المباراة لم تشهد تفوقًا واضحًا لأي طرف.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هي كرة القدم، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. عندما لا تستغل لحظاتك، ومع امتلاك المنافس جودة فردية، فإنك تخاطر بخسارة المباراة. لا أعتقد أن هناك فارقًا كبيرًا بين الفريقين ".

وأضاف "هناك عنصر حظ، سواء الكرة تدخل المرمى أم لا. في الهدف الثاني مثلًا، الكرة ارتدت ووصلت إلى إيرلينج هالاند. لكن هناك أيضًا جودة فردية، والقدرة على إنهاء الفرص بدقة وبرودة أعصاب".

وتحدث المدرب الإسباني عن أداء فريقه قائلًا "منذ البداية وحتى النهاية، كان واضحًا موقف اللاعبين وأداؤهم. ربما كنا بحاجة لمزيد من الهدوء في بعض اللحظات، لكننا صنعنا فرصًا كبيرة وكان بإمكاننا الفوز".

وتابع "كنا قريبين جدًا، لكن ليس بالقدر الكافي. خسرنا فرصة مهمة اليوم، لكن لا تزال هناك خمس مباريات، ويجب أن نعيد التركيز ونواصل العمل، لأن هناك الكثير من الإيجابيات . وأوضح أرتيتا أن فريقه نفذ خطته بشكل جيد".

وأضاف "بالكرة كنا نلعب بنفس الفكرة وصنعنا المواقف التي نريدها. كانت هناك فرصة واضحة لـ كاي هافيرتز للانفراد، وهذه هي التفاصيل التي تصنع الفارق. لكي تفوز، يجب أن تستغل هذه الفرص".

واستكمل "المباراة كانت صعبة ومليئة بالندية، وهذا أمر متوقع. كانت هناك لحظات تشبه بداية نهائي الكأس، حيث أتيحت لنا فرصتان كبيرتان للتقدم ولم نستغلهما، وهذا غيّر مسار اللقاء . وأشار إلى ضغط المباريات، قائلاً: نلعب عددًا كبيرًا من المباريات، وربما نحن الفريق الوحيد الذي يلعب باستمرار، وهذا عامل مؤثر. لكن الإيجابي أننا أظهرنا المستوى المطلوب، وسنقاتل حتى النهاية".

وفي تصريحات أخرى لـ بي بي سي قال أرتيتا: "أكثر ما يحبطني أننا قدمنا أشياء جيدة كثيرة، وصنعنا أخطر الفرص، لكن لم نسجل. كان هناك سوء حظ، واصطدام الكرة بالقائم كان مؤثرًا".

واختتم "لم أرَ فارقًا في السيطرة بيننا وبين المنافس. يمكن الحديث عن الزخم، لكن يجب أن يظهر في الملعب، وهذا لم يحدث. ما زال لدينا إيمان كامل بقدرتنا على تحقيق الهدف، وكل شيء لا يزال بأيدينا".