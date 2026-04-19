اعتبر نفسه فائزا بالمباراة المؤجلة؟ جوارديولا: أرسنال يتصدر الدوري بفارق هدف واحد

الأحد، 19 أبريل 2026 - 20:52

كتب : FilGoal

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن منافسه أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد.

واشتعل صراع اللقب على الدوري الإنجليزي أكثر بعدما فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدفين لهدف في قمة مباريات البطولة.

وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين لهدف في الجولة 32 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وقال المدرب الإسباني لسكاي سبورتس: "دائما ما أكون مطالبا بالكمال، لكن الواقع أنها مجرد مباراة واحدة، أرسنال في صدارة الدوري بفارق هدف واحد".

وأتم "أرسنال لا يسمح لك بالمرور بمراحل بناء اللعب، الفريق شرس للغاية في الالتحامات، هذا من أكثر الفرق تنافسية التي واجهتها في مسيرتي من حيث الالتحامات والمواجهات الفردية والكرات الطويلة، الفارق يكون في التفاصيل الصغيرة".

ويبتعد مانشستر سيتي عن أرسنال بفارق 3 نقاط، مع مباراة مؤجلة للفريق السماوي أمام كريستال بالاس، ويبدو أن جوارديولا اعتبر نفسه منتصرا.

وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط مع أرسنال ولا يزال يتبقه له مباراة مؤجلة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 67 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ70 نقطة.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة المؤجلة له سيتعادل مع أرسنال في عدد النقاط ويتقاسم معه الصدارة.

ومن المحتمل أن يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد بطل الدوري (طالع التفاصيل)

