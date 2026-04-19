ربما يحسم بفارق الأهداف.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري

الأحد، 19 أبريل 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

اشتعلت صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على منافسه أرسنال.

وانتصر مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33.

الفوز قلص فارق النقاط بين مانشستر سيتي الوصيف وأرسنال المتصدر إلى 3 نقاط مع مباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.

وتنقص مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس سيعادل عدد نقاط أرسنال في صدارة الدوري وسيحدد فارق الأهداف الفريق المتصدر.

وتنص قوانين الدوري الإنجليزي على أن بطل بريميرليج يحدد بفارق الأهداف وليس عن طريق لعب مباراة فاصلة حال تساوت النقاط.

وسجل مانشستر سيتي 65 هدفا واستقبل 29، بينما أحرز أرسنال 63 هدفا واستقبل 26.

فارق الأهداف لمانشستر سيتي 36، بينما 37 لأرسنال، مع التذكير أن الفريق السماوي لعب مباراة أقل.

ويشارك مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بجانب الدوري فقط، بينما يلعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

ويخوض كريستال بالاس منافس مانشستر سيتي في المباراة المؤجلة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الإنجليزي.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:

الجولة 34: ضد بيرنلي خارج ملعب الاتحاد

الجولة 31: كريستال بالاس على ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 35: إيفرتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: برينتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 37: بورنموث خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:

الجولة 34: نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات

الجولة 35: فولام على ملعب الإمارات

الجولة 36: وست هام يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: بيرنلي علي ملعب الإمارات

الجولة 38: كريستال بالاس خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2025-2026 يوم 24 مايو المقبل.

