بيرناردو سيلفا: أريد ختام الموسم مع مانشستر سيتي بالفوز ببطولة جديدة

أعرب برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الأخير على أرسنال، مؤكدًا أن النتيجة تضع فريقه في موقف قوي بالمنافسة على اللقب.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: " الفوز مهم جدًا لأنه يضعنا في موقف إذا فزنا بالمباراة المؤجلة سنصبح متساوين في النقاط".

وأضاف "قبل أسبوعين لم يكن هذا السيناريو متوقعًا، لكن الآن نحن قريبون . وأشاد النجم البرتغالي بزميله إيرلينج هالاند، قائلاً: هالاند كان رائعًا، قاتل على كل كرة. ليس من السهل اللعب أمام ثنائي دفاعي قوي، لكنه قدم مباراة كبيرة ".

وتحدث سيلفا عن طبيعة المواجهات الكبرى مضيفًا: "كنا جيدين حتى ارتكبنا خطأ غيّر أجواء المباراة بعد الدقيقة 30. الشوط الثاني كان صعبًا رغم شعورنا بالسيطرة، لكنهم كانوا خطرين.".

وأشار "هذه المباريات تُحسم بتفاصيل صغيرة، وبشكل عام قدمنا أداءً جيدًا وأنا فخور بالفريق".

وعن حظوظ التتويج باللقب قال: "الموسم طويل، وهناك تفاصيل كثيرة لم تكن في صالحنا هذا العام، وأضعنا فرصًا عديدة في مباريات كان يجب أن نفوز بها، اليوم سارت الأمور معنا، وأنا سعيد بذلك".

واختتم سيلفا تصريحاته بالحديث عن موسمه الأخير مع الفريق: "اتخذت قراري منذ فترة، لذلك كان الموسم عاطفيًا بالنسبة لي. أريد فقط أن أنهيه بشكل جيد مع تحقيق البطولات، وسأبذل كل ما لدي حتى النهاية من أجل هذا النادي".

واشتعل صراع اللقب على الدوري الإنجليزي أكثر بعدما فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدفين لهدف في قمة مباريات البطولة.

وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين لهدف في الجولة 32 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ليقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط مع أرسنال ولا يزال يتبقه له مباراة مؤجلة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 67 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ70 نقطة.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة المؤجلة له سيتعادل مع أرسنال في عدد النقاط ويتقاسم معه الصدارة.