هالاند: انتصرت في صراعي مع جابرييل.. وكل مباراة بمثابة نهائي 

الأحد، 19 أبريل 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

شدد إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أنه انتصر في صراعه مع جابرييل مدافع أرسنال.

واشتعل صراع اللقب على الدوري الإنجليزي أكثر بعدما فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدفين لهدف في قمة مباريات البطولة.

وقال اللاعب النرويجي عبر سكاي سبورتس: "الصراع مع جابرييل؟ أعتقد أن الأمر يكون دائما هكذا، الكثير من الالتحامات والأمور المتشابهة، الأمر متروك للآخرين ليقرروا إن كنت فزت بتلك المواجهة أم لا، أنا سجلت الهدف، لذا فزت بالمعركة في تلك اللحظة، كان هدفا رائعا وحققنا الفوز".

وأضاف "كان يجب طرد جابرييل؟ إذا كنت سقطت على الأرض كان سيطرد، لن أفعل ذلك إلا إذا هاجمني أحد فعلا".

وأكمل "سباق لقب الدوري؟ أعتقد أن كل مباراة تعد نهائيا، علينا الاستعداد لمواجهة بيرنلي، هذا المباراة لا تقل أهمية عن لقاء أرسنال وتشيلسي".

وأتم "عندما أبعد برناردو سيلفا عرضية برأسه قلت له إنه كان مثل فابيو كانافارو".

هناك صراع محتدم بين هالاند وجابرييل بسبب الالتحامات بينهما، وكان هالاند قد هاجم اللاعب البرازيلي في الموسم الماضي.

ونصح جابرييل نظيره هالاند بأن يبقى متواضعا، وتم استكمال الصراع في المباراة الأخيرة، إذ قطع جابرييل القميص الداخلي لهالاند في كرة مشتكرة.

وأيضا حاول جابرييل مهاجمة هالاند بالرأس.

ليقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط مع أرسنال ولا يزال يتبقه له مباراة مؤجلة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 67 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ70 نقطة.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة المؤجلة له سيتعادل مع أرسنال في عدد النقاط ويتقاسم معه الصدارة.

ومن المحتمل أن يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد بطل الدوري (طالع التفاصيل)

