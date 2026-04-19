صراع اللقب اشتعل أكثر.. مانشستر سيتي يحقق فوزا مثيرا على أرسنال ويقترب من الصدارة

اشتعل صراع اللقب على الدوري الإنجليزي أكثر بعدما فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدفين لهدف في قمة مباريات البطولة.

وتغلب مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين لهدف في الجولة 32 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ليقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط مع أرسنال ولا يزال يتبقه له مباراة مؤجلة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 67 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ70 نقطة.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة المؤجلة له سيتعادل مع أرسنال في عدد النقاط ويتقاسم معه الصدارة.

ثنائية مانشستر ستي سجلها ريان شرقي وإيرلينج هالاند، وجاء هدف أرسنال عن طريق كاي هافرتز.

وغاب عمر مرموش نجم منتخب مصر عن المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي في المباراة.

ظهر تهديد مانشستر سيتي مبكرا وسدد ريان شرقي كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع ثم القائم.

ولم يهدأ مانشستر سيتي ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق ريان شرقي بمهارة كبيرة بعدما مر من الدفاع وسدد كرة أرضية بالقدم اليمنى ذهبت على يمين الحارس دافيد رايا.

video:1

لكن أرسنال تعادل سريعا في الدقيقة 16 بعد خطأ كارثي من دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي.

وجاء الهدف عن طريق كاي هافرتز الذي ضغط على دوناروما أثناء تسديد الكرة لتصطدم به وترتد إلى الشباك.

video:2

April 19, 2026

في الشوط الثاني استمرت الخطورة من الفريقين وأهدر هالاند فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد تسديدة اصطدمت في القائم.

وأهدر أرسنال فرصة خطيرة في الدقيقة 60 بعد انفراد بالمرمى لكن الدفاع أبعد تسديدة كاي هافرتز أمام الشباك الخالية.

واستمرت خطورة أرسنال وسدد إيزي كرة قوية اصطدمت في القائم.

ونجح مانشستر سيتي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هالاند بعد عرضية من أوريلي.

video:3

وأهدر أرسنال فرصة الهدف الثاني بضربة رأسية من جابريال اصطدمت في قائم دوناروما وأبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 90+5 أهدر كاي هافرتز فرصة التعادل لأرسنال بضربة رأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي.