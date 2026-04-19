انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1)-(2) ليفربول

الأحد، 19 أبريل 2026 - 14:37

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف ليفربول ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة

نهاية المباراة

ق100. جوووول فااااتل لليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك برأسية مستغلا ركنية نفذها سوبوسلاي.

ق60. تاركوفسكي ينقذ فرصة من على خط المرمى.

ق57. فريدي وودمان يدخل بدلا من مامارداشفيلي.

ق54. جووووول التعادل لإيفرتون عن طريق بيتو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29. جووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح بانفراد مستغلا تمرير تمريرة من جاكبو.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق26. جووووول أول لإيفرتون عن طريق إليمان نداي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق6. مامارداشفيلي يمنع الأول برأسية من بيتو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز دربي الميرسيسايد
نرشح لكم
التشكيل - هالاند أساسي ومرموش بديلا لـ مانشستر سيتي.. وجيوكيريس على دكة بدلاء أرسنال تقرير: ليفربول يضع كونستانتينوس على رأس المرشحين لتعويض صلاح تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون مواعيد مباريات الأحد 19 أبريل 2026.. قمة إنجلترا ونهائي كأس السلة بين الزمالك والاتصالات دي زيربي: لا أريد لاعبين سلبيين.. وسنقاتل حتى النهاية للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) مانشستر يونايتد
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة "مودرن" دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - للمشاركة بالدوري الإفريقي.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب 25 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - هالاند أساسي ومرموش بديلا لـ مانشستر سيتي.. وجيوكيريس على دكة بدلاء أرسنال 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد أساسي لأول مرة في تشكيل نانت بعد 7 مباريات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: أتلتيكو مدريد يسعى لتخفيض سعر نيكو جونزاليس رغم بند الشراء 47 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: ليفربول يضع كونستانتينوس على رأس المرشحين لتعويض صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
سيغيب عن كأس العالم.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة سيرجي جنابري بنمزق في الضامة ساعة | الكرة الأوروبية
المنيري: نسعى لعودة مصطفى فتحي قبل كأس العالم.. وهذا موقف الشيبي وزلاكة من مباراة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
