تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل في دربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.

ويلتقي ليفربول مع إيفرتون على ملعب أنفيلد بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح وألكسندر إيزاك بشكل أساسي بخط الهجوم.

ويلعب صلاح الدربي الأخير له إذ سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

الحارس: جورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافنبرخ - كورتس جونس - فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.