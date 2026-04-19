تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون

الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:54

كتب : FilGoal

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل في دربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.

ويلتقي ليفربول مع إيفرتون على ملعب أنفيلد بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح وألكسندر إيزاك بشكل أساسي بخط الهجوم.

تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة رغم الإصابة أمام ليفربول.. ثنائي سان جيرمان جاهز لمباراة ليون

ويلعب صلاح الدربي الأخير له إذ سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

الحارس: جورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافنبرخ - كورتس جونس - فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون ضد ليفربول مواعيد مباريات الأحد 19 أبريل 2026.. قمة إنجلترا ونهائي كأس السلة بين الزمالك والاتصالات دي زيربي: لا أريد لاعبين سلبيين.. وسنقاتل حتى النهاية للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) مانشستر يونايتد الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون
المنيري: نسعى لعودة مصطفى فتحي قبل كأس العالم.. وهذا موقف الشيبي وزلاكة من مباراة الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون ضد ليفربول 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد عادل فتحي: لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدوري ليكون درسا ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس ساعة | كرة سلة
بعد تعافيه من الإصابة.. حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء شباب برشلونة ضد كورنيا ساعة | الكرة الأوروبية
بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد ساعة | الدوري المصري
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
