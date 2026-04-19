بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد

الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

نفى محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت طرح فكرة الدمج مع أحد الأندية الجماهيرية.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وقال محمد أيمن عبر قناة مودرن: "كنا في حاجة للثلاث نقاط أمام فاركو ليس من أجل ضمان البقاء ولكن نعمل دائمة على صورة نادي بتروجت وكانت لدينا رغبة في الخروج بعد سلسلة التعادلات والهزيمة أمام طلائع الجيش".

وشدد "لا توجد مباراة سهلة والمنافسة في مرحلة البقاء صعبة جدا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في كل مباراة".

وكشف محمد أيمن "لم يتم فتح باب دمج بتروجت مع نادي جماهيري، نحن لسنا ضد أي مقترح يفيد الكرة المصرية والدوري المصري، ونحن مساندون للأندية الجماهيرية".

وتابع "لكن مقترح مثل ذلك يتم دراسته بشكل رسمي من الجهات المعنية مع الأندية وليس مجرد مقترحات عبر شاشات التلفزيون".

وواصل "لا يوجد أي مقترح بدمج بتروجت مع أندية إنبي وبترول أسيوط كونها أندية تابعة لقطاع البترول".

كما كشف محمد أيمن "توفيق محمد يشارك مع بتروجت بشكل طبيعي وحتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي لضمه في الصيف، والعرض الوحيد كان إعارة من بيراميدز في يناير الماضي".

وتابع "هادي رياض يحتاج لبعض الوقت مع الأهلي للتأقلم رفقة الفريق وأرى أنه قدّم أداء جيد".

واختتم محمد أيمن تصريحاته "قيمة صفقة هادي رياض إلى الأهلي كانت على أقساط ويتبقى قسط وحيد يتم سداده الشهر المقبل".

وسبق أن شرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي آلية تطبيق قرار دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية. (طالع التفاصيل)

ورفع بتروجت رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر بعد الانتصار على فاركو.

ويبتعد بتروجت بـ 5 نقاط فقط عن وادي دجلة صاحب المركز الثامن ومتصدر مرحلة البقاء.

بينما يبتعد بتروجت 13 نقطة عن أقرب منافسيه على المراكز المؤدية للهبوط.

