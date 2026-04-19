ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة

يرى ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة أنه من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وكتب ماجد سامي مالك وادي دجلة عبر صفحته الرسمية:

"في فرضية دمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات (عامة أو خاصة):

1- من بالغ الصعوبة دمج العام بالخاص.

2- إما أن يصبح العام خاصا (خصخصة الأندية العامة) ومن ثم دمجها مع أندية خاصة.

3- أو دمج أندية عامة في ناد جديد (مثال: الإسماعيلي والقناة).

4- إما إبرام العقود بين ناد عام (جمعية عمومية) وشركة استثمارية فإنه يشبه زواج المسيار وليس العرفي".

وسبق أن شرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي آلية تطبيق قرار دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية.

ويحتل وادي دجلة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة.