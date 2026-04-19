ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة

الأحد، 19 أبريل 2026 - 11:02

كتب : FilGoal

وادي دجلة

يرى ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة أنه من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وكتب ماجد سامي مالك وادي دجلة عبر صفحته الرسمية:

أخبار متعلقة:
بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي انتهت - غزل المحلة (0)-(0) وادي دجلة.. حرس الحدود (1)-(2) فاركو غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط

"في فرضية دمج الأندية الجماهيرية مع أندية المؤسسات (عامة أو خاصة):

1- من بالغ الصعوبة دمج العام بالخاص.

2- إما أن يصبح العام خاصا (خصخصة الأندية العامة) ومن ثم دمجها مع أندية خاصة.

3- أو دمج أندية عامة في ناد جديد (مثال: الإسماعيلي والقناة).

4- إما إبرام العقود بين ناد عام (جمعية عمومية) وشركة استثمارية فإنه يشبه زواج المسيار وليس العرفي".

وسبق أن شرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي آلية تطبيق قرار دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية. (طالع التفاصيل)

ويحتل وادي دجلة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة.

وادي دجلة الدوري المصري دمج الأندية
نرشح لكم
مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا هاني سعيد: مصطفى فتحي سيغيب عن كأس العالم.. وهذا موقفنا من يوريتشيتش وماييلي دجلة يتفوق على البنك بهدفي بولي.. والمقاولون يفوز على الجيش بثنائية لاعب شباب الزمالك ينفي تمرده على النادي ورفض التجديد
مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة ساعة | الدوري الإسباني
المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
سيميوني: جماهيرنا بحاجة للفوز وليس الرسائل.. ونشعر بألم كبير ساعة | الدوري الإسباني
ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة ساعة | الدوري المصري
اسكواش - أبو العينين يواصل تفوقه ويتأهل لنهائي هامبورج المفتوحة ضد يوسف سليمان 2 ساعة | رياضات أخرى
ثاني أكثر حضور جماهيري.. ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على كولورادو 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 19 أبريل 2026.. قمة إنجلترا ونهائي كأس السلة بين الزمالك والاتصالات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
