مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا

عبر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق أول بطولة له مع ناديه الإنجليزي وهي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال مرموش عبر موقع ناديه: "إحساس رائع أن تفوز بأول بطولة مع ناد كبير مثل مانشستر سيتي".

وأضاف "الفوز بلقب كأس الرابطة يجعلنا نثق أننا نسير في الطريق الصحيح، والآن الفريق أصبح أفضل وأقوى".

وأكمل "مباراة أرسنال في الدوري ستكون مختلفة تماما عن مباراة نهائي كأس الرابطة ونسعى لأن نلعب بقوة في كل المباريات المتبقية لنا في الدوري من أجل تحقيق الفوز".

واستمر في تصريحاته "يجب أن نفوز على أرسنال ليكون لنا فرصة في تحقيق لقب الدوري".

وشدد "دائما لدينا الشعور أننا نستطيع الفوز بأي لقب لدينا فرصة فيه حتى إذا مر الفريق بفترة تراجع نتائج".

وأشار "المشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر أمر كبير جدا بالنسبة لي، سنذهب إلى المونديال للمنافسة بقوة ولكن يجب أن نكون واقعيين لأننا سنلعب ضد منتخبات قوية جدا وهدفنا الأول هو تخطي دور المجموعات ثم رفع اسم مصر في البطولة".

وأكد "المعيشة في أوروبا تجعلني أفتقد الأكل المصري والأجواء المصرية وأيضا العائلة، وأنتظر أي فرصة الحصول على إجازة لقضائها في مصر".

وأتم تصريحاته "أهم شيء ستجده في منزلي في إنجلترا هو الشاي المصري".