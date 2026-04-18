مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا

السبت، 18 أبريل 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

عبر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق أول بطولة له مع ناديه الإنجليزي وهي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال مرموش عبر موقع ناديه: "إحساس رائع أن تفوز بأول بطولة مع ناد كبير مثل مانشستر سيتي".

وأضاف "الفوز بلقب كأس الرابطة يجعلنا نثق أننا نسير في الطريق الصحيح، والآن الفريق أصبح أفضل وأقوى".

احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون

وأكمل "مباراة أرسنال في الدوري ستكون مختلفة تماما عن مباراة نهائي كأس الرابطة ونسعى لأن نلعب بقوة في كل المباريات المتبقية لنا في الدوري من أجل تحقيق الفوز".

واستمر في تصريحاته "يجب أن نفوز على أرسنال ليكون لنا فرصة في تحقيق لقب الدوري".

وشدد "دائما لدينا الشعور أننا نستطيع الفوز بأي لقب لدينا فرصة فيه حتى إذا مر الفريق بفترة تراجع نتائج".

وأشار "المشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر أمر كبير جدا بالنسبة لي، سنذهب إلى المونديال للمنافسة بقوة ولكن يجب أن نكون واقعيين لأننا سنلعب ضد منتخبات قوية جدا وهدفنا الأول هو تخطي دور المجموعات ثم رفع اسم مصر في البطولة".

وأكد "المعيشة في أوروبا تجعلني أفتقد الأكل المصري والأجواء المصرية وأيضا العائلة، وأنتظر أي فرصة الحصول على إجازة لقضائها في مصر".

وأتم تصريحاته "أهم شيء ستجده في منزلي في إنجلترا هو الشاي المصري".

للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) مانشستر يونايتد الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون التشكيل – عودة إنزو أساسيا لـ تشيلسي.. وهيفين وشو في دفاع مانشستر يونايتد ذا صن: إصابة ليفرامينتو تزيد مخاوف توخيل قبل إعلان قائمة إنجلترا لكأس العالم بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون
مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا 2 دقيقة | الكرة المصرية
بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا 15 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في ستامفورد بريدج 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم فوز بركان.. الجيش الملكي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا لمواجهة صنداونز 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاني سعيد: مصطفى فتحي سيغيب عن كأس العالم.. وهذا موقفنا من يوريتشيتش وماييلي 40 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: لا أضمن بقائي.. وقد تكون العروض مجرد شائعات 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدربة يونيون برلين: أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة من فولفسبورج ولكن 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
