الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون

السبت، 18 أبريل 2026 - 20:35

كتب : FilGoal

واصل توتنام نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي، وفشل في تحقيق أول انتصار له في عام 2026 وذلك بعدما تعادل مع برايتون.

وتعادل توتنام على ملعبه مع برايتون بهدفين لمثلهما في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ليصل توتنام إلى النقطة 31 ويستمر في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط من الدوري.

أخبار متعلقة:
سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون فرصة لـ بايرن للتتويج بالدوري.. دورتموند يسقط أمام هوفنهايم

بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 47 في المركز التاسع.

تقدم توتنام في الدقيقة 39 بضربة رأسية من بيدرو بورو، ثم تعادل برايتون عن طريق ميتوما بهدف رائع في الدقيقة 45+3.

وسجل توتنام هدفه الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية من تشافي سيمونز.

لكن برايتون سجل هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 90+5 بتسديدة يسارية من جورجينيو روتر.

وكان آخر انتصار لتوتنام في الدوري أمام كريستال بالاس بتاريخ 28 ديسمبر من عام 2025 الماضي.

بعدما لعب 15 مباراة لم يحقق خلالها أي انتصار، فتعادل 6 مرات وخسر 9 مباريات.

وتعد أطول سلسلة لفريق لم يحقق أي انتصار منذ بداية السنة الميلادية الجديدة لفريق ديربي كاونتي في عام 2008 واستمرت لـ18 مباراة.

نرشح لكم
مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووول كونيا سكاي: بايرن ميونيخ يدخل سباق التعاقد مع جوردون التشكيل – عودة إنزو أساسيا لـ تشيلسي.. وهيفين وشو في دفاع مانشستر يونايتد ذا صن: إصابة ليفرامينتو تزيد مخاوف توخيل قبل إعلان قائمة إنجلترا لكأس العالم بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون جابرييل: مواجهة هالاند؟ ستكون معركة شرسة
أخر الأخبار
مرموش: المنافسة على الدوري الإنجليزي مستمرة.. ولا أتخلى عن الشاي المصري في أوروبا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يفوز على حلوان وديا استعدادا لمواجهة الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس ملك إسبانيا - أتلتيكو مدريد (1)-(1) ريال سوسيداد.. ضربة جزاء لجيديش 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووول كونيا ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة وجراحة عاجلة له ساعة | الدوري المصري
كرة يد - "أفضل دربي في أوروبا".. فيزبريم يتأهل إلى نهائي كأس المجر بمشاركة الرباعي المصري ساعة | رياضات أخرى
الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
