الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون

واصل توتنام نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي، وفشل في تحقيق أول انتصار له في عام 2026 وذلك بعدما تعادل مع برايتون.

وتعادل توتنام على ملعبه مع برايتون بهدفين لمثلهما في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ليصل توتنام إلى النقطة 31 ويستمر في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط من الدوري.

بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 47 في المركز التاسع.

تقدم توتنام في الدقيقة 39 بضربة رأسية من بيدرو بورو، ثم تعادل برايتون عن طريق ميتوما بهدف رائع في الدقيقة 45+3.

وسجل توتنام هدفه الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية من تشافي سيمونز.

لكن برايتون سجل هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 90+5 بتسديدة يسارية من جورجينيو روتر.

وكان آخر انتصار لتوتنام في الدوري أمام كريستال بالاس بتاريخ 28 ديسمبر من عام 2025 الماضي.

بعدما لعب 15 مباراة لم يحقق خلالها أي انتصار، فتعادل 6 مرات وخسر 9 مباريات.

وتعد أطول سلسلة لفريق لم يحقق أي انتصار منذ بداية السنة الميلادية الجديدة لفريق ديربي كاونتي في عام 2008 واستمرت لـ18 مباراة.