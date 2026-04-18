بعد واقعة الموبايل.. إعادة مباراة طنطا ضد وي

أعلن اتحاد الكرة المصري إعادة مباراة طنطا ضد وي في الجولة 30 من دوري المحترفين.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة إيقاف طاقم حكام المباراة خلال بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ويأتي ذلك بعد إلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح وي عقب مراجعة الحالة عبر هاتف محمول (موبايل).

وبعد إلغاء النتيجة سيصبح رصيد طنطا 27 نقطة فيما رصيد وي 43 نقطة.

وجاء بيان اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة مباراة طنطا ووي، التي أُقيمت يوم 16 أبريل الحالي، ضمن منافسات دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين، موسم 2025-2026، وذلك عقب مراجعة تقرير حكم اللقاء، وما شهدته المباراة من أحداث.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل الحالي، موعدًا لإقامة المباراة المُعادة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ30، وذلك في إطار تطبيق اللوائح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، قررت اللجنة إيقاف أيمن حسين محمد، مدرب حراس مرمى فريق وي، لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 2000 جنيه، بسبب اعتراضه على حكم المباراة بطريقة غير لائقة.

كما أقرت اللجنة، توقيع غرامة مالية على نادي وي قدرها 20 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري إلى أرض الملعب بصورة جماعية للاعتراض على الحكم، و10 آلاف جنيه أخرى للتحريض على انسحاب الفريق.

وقررت اللجنة أيضًا، توقيع غرامة مماثلة على نادي طنطا بقيمة 20 ألف جنيه، موزعة على نفس المخالفات المتعلقة بالاعتراض الجماعي والتحريض على الانسحاب.

وأكدت لجنة المسابقات أن العقوبات الإدارية المعتادة، بما في ذلك الإنذارات وحالات الطرد، ستظل سارية خلال المباراة المعادة إقامتها، في إطار الحرص على فرض الانضباط وضمان نزاهة المنافسة.

ماذا حدث؟

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، إثر عرقلة أحد لاعبي الفريق على حدود منطقة الجزاء.

وأظهرت اللقطات قيام الحكم الرابع حسام حسن بمراجعة الحالة عبر هاتف محمول، قبل أن يقرر عبد العزيز السيد احتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وأدار المباراة طاقم حكام مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة، ووليد ممدوح مساعد أول، وشهاب راشد مساعد ثاني، وحسام حسن الحكم الرابع.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي "عقب الأحداث، التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين بتاريخ 16 أبريل 2026، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبد العزيز السيد، المساعد الأول وليد ممدوح، المساعد الثاني، شهاب راشد، والحكم الرابع، حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر."

وأضاف "تمت إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح المعمول بها."

وأتم بيان الاتحاد "نؤكد التزامنا بالشفافية وبالتطبيق الصارم لقوانين اللعبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية لعملنا التحكيمي."