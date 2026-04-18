جابرييل: مواجهة هالاند؟ ستكون معركة شرسة

السبت، 18 أبريل 2026 - 15:40

كتب : FilGoal

يرغب جابرييل ماجاليس لاعب أرسنال في مواجهة اللاعبين الكبار قبل مواجهة إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة حاسمة ستحدد شكل المنافسة في الجولات الأخيرة إذ يتنافس الفريقان على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال ماجاليس لاعب أرسنال عبر قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "مواجهة هالاند؟ أريد اللعب ضد لاعبين كبار، وستكون معركة شرسة".

وأضاف "لهذا السبب أنا هنا، لألعب ضد أفضل اللاعبين. أحب اللعب الهجومي. علينا الاستمتاع بكل دقيقة. سيكون يوم الأحد حاسما".

وأتم "لسنا بحاجة لسماع الضجيج. يمكنهم قول ما يشاؤون. علينا فقط التركيز على أنفسنا وعلى المباراة التي نريد لعبها. إنها لحظة رائعة بالنسبة لنا".

[image:2]

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي الخامسة والنصف مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 64 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وفي حال فاز أرسنال فإن الفارق سيصبح 9 نقاط قبل 5 جولات على النهاية، فيما إذ حقق مانشستر سيتي الفوز فإنه سيقترب أكثر من فرصة التتويج باللقب.

