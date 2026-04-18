بالمر يكشف حقيقة التفكير في العودة لـ مانشستر

أوضح كول بالمر لاعب تشيلسي أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف النادي والعودة إلى مدينة مانشستر.

وأشارت بعض التقارير أن بالمر يفتقد العيش في مدينة مانشستر التي ترعرع بها ويود العودة لها وتلك المرة من بوابة مانشستر يونايتد.

وقال لاعب تشيلسي عبر صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية: "الانتقال لمانشستر يونايتد؟ ليس لدي أي خطة للرحيل عن تشيلسي، بالطبع مانشستر موطني، عائلتي تعيش هناك، لكنني لا أفتقدها، ربما يحدث ذلك عندما لا أذهب هناك لمدة 3 أشهر، لكن عندما لا أشعر بأنني أفتقد شيئا".

وأكمل "لا يزال أمام تشيلسي الكثير لنلعب من أجله هذا الموسم. لدينا مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وإذا أنهينا الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، فسيكون النادي في وضع جيد للتعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجهم. تحدثنا مع الملاك من إمكانية ضم لاعبين جدد".

وبدأ بالمر مسيرته مع أكاديمية مانشستر سيتي من 2009 حتى 2020 حتى وصل للفريق الأول في 2021.

صاحب الـ23 عاما خاض هذا الموسم 27 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

ورحل بالمر عن سيتي صوب تشيلسي في 2023 مقابل 47 مليون يورو وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.