أرتيتا: سنلعب ضد مانشستر سيتي من أجل الفوز فقط

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه سيواجه مانشستر سيتي وهدفه فقط الفوز باللقاء.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة حاسمة ستحدد شكل المنافسة في الجولات الأخيرة إذ يتنافس الفريقان على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عبر قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "التفكير في التعادل مع سيتي؟ لا أريد الفوز باللقاء".

وأضاف "نحن هنا من أجل الفوز باللقاء، لم أتحدث مع لاعبي فريقي بشأن التعادل، علينا الفوز باللقاء، وجاهزون لذلك".

وأتم "اللعب في ملعب الاتحاد؟ لا يختلف الأمر كثيرا عن أي ملعب زرناه في آخر 5 سنوات، لا يوجد أي تغيير".

وصرح بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن سباق التتويج باللقب سينتهي إذا فشل مانشستر سيتي في الفوز بالمباراة.. طالع التصريحات بالكامل بالضغط هنا

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي الخامسة والنصف مساء الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 64 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وفي حال فاز أرسنال فإن الفارق سيصبح 9 نقاط قبل 5 جولات على النهاية، فيما إذ حقق مانشستر سيتي الفوز فإنه سيقترب أكثر من فرصة التتويج باللقب.