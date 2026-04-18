بعد غياب 25 عاما.. لامبارد يعيد كوفنتري للدوري الإنجليزي

السبت، 18 أبريل 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

عاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي من جديد بعد غياب 25 عاما.

وضمن كوفنتري بقيادة فرانك لامباراد العودة للدوري الإنجليزي بالتعادل مع بلاكبرن روفرز بنتيجة 1-1.

وسجل هدف كوفنتري توماس بوبي، بينما أحرز هدف بلاكبرن موريشيتا ريويا.

وكان كوفنتري من الأندية المؤسسة للدوري الإنجليزي عام 1992، واستمر في المنافسة رغم صراعات البقاء، قبل أن يهبط في 2001.

واقترب من العودة للدوري الإنجليزي موسم 2022/2023، قبل خسارة النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.

ويحتل كوفنتري صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 86 نقطة وبفارق 11 نقطة عن إيبسويتش تاون، ويتواجد بلاكبرن في المركز 19 بـ49 نقطة.

تقدم بلاكبرن أولا في نتيجة المباراة بتسجيل هدف عن طريق موريشيتا ريويا بعد انطلاق الشوط الثاني بـ9 دقائق.

وعادل توماس بوبي النتيجة لكوفنتري في الدقيقة 84.

ليضمن كوفنتري تأهله رسميا إلى الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد بعد غياب 25 عاما.

