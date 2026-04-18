بعد غياب 25 عاما.. لامبارد يعيد كوفنتري للدوري الإنجليزي

عاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي من جديد بعد غياب 25 عاما.

وضمن كوفنتري بقيادة فرانك لامباراد العودة للدوري الإنجليزي بالتعادل مع بلاكبرن روفرز بنتيجة 1-1.

وسجل هدف كوفنتري توماس بوبي، بينما أحرز هدف بلاكبرن موريشيتا ريويا.

وكان كوفنتري من الأندية المؤسسة للدوري الإنجليزي عام 1992، واستمر في المنافسة رغم صراعات البقاء، قبل أن يهبط في 2001.

واقترب من العودة للدوري الإنجليزي موسم 2022/2023، قبل خسارة النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.

Congratulations, @Coventry_City! Welcome back to the Premier League 👏 pic.twitter.com/O6FiQDC973 — Premier League (@premierleague) April 17, 2026

ويحتل كوفنتري صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 86 نقطة وبفارق 11 نقطة عن إيبسويتش تاون، ويتواجد بلاكبرن في المركز 19 بـ49 نقطة.

تقدم بلاكبرن أولا في نتيجة المباراة بتسجيل هدف عن طريق موريشيتا ريويا بعد انطلاق الشوط الثاني بـ9 دقائق.

وعادل توماس بوبي النتيجة لكوفنتري في الدقيقة 84.

🎉⚽️ لحظة تاريخية! شاهد هدف صعود كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا 🔥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/6sWRlC29KX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2026

