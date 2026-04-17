بوصوله لنهائي الكونفدرالية.. الزمالك يضمن الحصول على مليون دولار

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 21:30

كتب : FilGoal

الزمالك - شباب بلوزداد

ضمن نادي الزمالك الحصول على مليون دولار بوصوله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق زيادة قيمة الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية بدءا من الموسم الجاري.

الجوائز المالية للكونفدرالية

البطل: 4 ملايين دولار

الوصيف: مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: 750 ألف دولار (توزع على فريقين)

الوصول لربع النهائي: 550 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الثالث في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الرابع في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

وبذلك ضمن الزمالك الحصول على مليون دولار حال لم يحقق البطولة على أقل تقدير، فيما سيحصل على 4 ملايين دولار إذا حقق البطولة للمرة الثالثة.

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

موعد مباراتي الزمالك في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب خارج ملعبه.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.

