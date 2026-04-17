سلة - كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن إقالة الاسبانى أوسكار كوينتانا

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة إقالة الاسبانى أوسكار كوينتانا المدير الفني لفريق كرة السلة و جهازه المعاون.

وكشف سلامة في وقت سابق عبر FilGoal.com عن قرار إقالة الجهاز الفني بقيادة الاسبانى أوسكار كوينتانا.

وأعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي عن إقالة الجهاز الفني بالكامل عقب خسارة الفريق اليوم أمام نادى المصرية للاتصالات وخروج الفريق من الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن هناك مفاوضات بدأت بالفعل مع اشرف توفيق لقيادة الفريق فى نهائى الدورى أمام الأهلي.

وفاز المصرية للاتصالات على الاتحاد السكندري 75-72 ليحجز مقعده في نهائي كأس مصر.

وسيخوض المصرية للاتصالات سيخوض نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر الاتصالات الفائز من الأهلي ضد الزمالك، لمواجهته في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويلتقي الأهلي والزمالك الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الخامسة مساءً.