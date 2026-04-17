رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: إقالة الجهاز الفني لفريق السلة.. والبديل الأقرب

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد عن إقالة الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادي السكندري.

وتعرض الاتحاد لهزيمة قاسية وودع نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة بالخسارة أمام المصرية للاتصالات.

وقال محمد أحمد سلامة لـ FilGoal.com: "قررنا إقالة الجهاز للفنى لسلة الاتحاد السكندرى بالكامل".

وعلم FilGoal.com أن هناك مفاوضات بدأت بالفعل مع اشرف توفيق لقيادة الفريق فى نهائى الدورى أمام الأهلي.

وفاز المصرية للاتصالات على الاتحاد السكندري 75-72 ليحجز مقعده في نهائي كأس مصر.

وسيخوض المصرية للاتصالات سيخوض نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر الاتصالات الفائز من الأهلي ضد الزمالك، لمواجهته في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويلتقي الأهلي والزمالك الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الخامسة مساءً.