الكونفدرالية – موعد خوض الزمالك لمباراتي النهائي

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - شباب بلوزداد

تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وللمرة الثالثة يتمكن الزمالك من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

واستطاع الزمالك التأهل مرتين سابقتين إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج في المرتين بالبطولة أمام نهضة بركان.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

موعد مباراتي الزمالك في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب خارج ملعبه.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.

