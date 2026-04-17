الترجي يحذر جماهير قبل مواجهة صنداونز المصيرية

وجه نادي الترجي التونسي تحذيرا لجماهيره قبل ساعات من المواجهة المصيرية ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

ويحل الترجي ضيفا على صنداونز يوم السبت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الترجي جماهيره التي ستحضر مباراة صنداونز في بيان تجنب كل ما من شأنه أن يخلق إشكالات أو يعرض الفريق أو الجماهير لأي تبعات مثل استعمال الشماريخ أو المواد المشتعلة أو أشعة الليزر أو غيرها من التصرفات الممنوعة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح الترجي أن السلطات المحلية في جنوب إفريقيا أكدت اتخاذ جميع التراتيب اللازمة لضمان حسن التنظيم وسلامة الجميع، مع التشديد على أن أي تجاوز للقوانين أو للإجراءات المعمول بها قد يترتب عنه تدخل فوري وعواقب لا نرغب جميعًا في حصولها.

وعاد صنداونز الجنوب إفريقي بانتصار من أرض الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الكولومبي بريان ليون هدف الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس معقل الترجي.

ولأول مرة يحقق صنداونز الفوز على الترجي في تونس بعد 5 مباريات سابقة تعادل في 3 منها سلبيا وخسر 2.

ولأول مرة يسجل الفريق الجنوب إفريقي هدفا ضد الترجي في تونس منذ أغسطس 2000 عندما خسر آنذاك بنتيجة 3-2.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا على ملعب لوكاس موريبي لحسم هوية المتأهل للنهائي.

وسينتظر الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء الجيش الملكي ونهضة بركان المغربيان بعدما فاز الأول بنتيجة 2-0 ذهابا.