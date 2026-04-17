انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - شباب بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1-0.

انتهت

ق 90+4 تشتيت من دفاع الزمالك بعد عرضية خطيرة من ركلة ركنية.

ق 83: دخول شيكو بانزا وأحمد ربيع وخروج جوان بيزيرا وأحمد فتوح.

ق 81: مهدي سليمان يتصدى لفرصة هدف من بوسوار.

ق77: دخول آدم كايد ومحمد إبراهيم بدلا من عبد الله السعيد وعمر جابر.

ق 73: حسام عبد المجيد يحصل على بطاقة صفراء.

ق 64: الحارس يتصدى لتسديدة من ناصر منسي بعد عرضية من عمر جابر.

ق 56: تسديدة خطيرة من مهاجم بلوزداد وارتطمت في حسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية.

ق 53: الحارس يتصدى لانفراد الدباغ.

ق 52: رأسية من ناصر منسي تصدى لها الحارس.

ق 48: تسديدة خطيرة من بلال بوكرشاوي من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 46: تسديدة بعيدة عن المرمى من مزيان لاعب شباب بلوزداد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة من ناصر منسي ذهبت أعلى المرمى.

ق 36: محمد إسماعيل يهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في تشتيت الكرة.

ق 28: حصول عدي الدباغ على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بارتداء قناع.

ق 27: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 26: جووول عدي الدباغ بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.

ق 15: تسديدة قوية من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة

