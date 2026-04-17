انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي
الجمعة، 17 أبريل 2026 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1-0.
انتهت
ق 90+4 تشتيت من دفاع الزمالك بعد عرضية خطيرة من ركلة ركنية.
ق 83: دخول شيكو بانزا وأحمد ربيع وخروج جوان بيزيرا وأحمد فتوح.
ق 81: مهدي سليمان يتصدى لفرصة هدف من بوسوار.
ق77: دخول آدم كايد ومحمد إبراهيم بدلا من عبد الله السعيد وعمر جابر.
ق 73: حسام عبد المجيد يحصل على بطاقة صفراء.
ق 64: الحارس يتصدى لتسديدة من ناصر منسي بعد عرضية من عمر جابر.
ق 56: تسديدة خطيرة من مهاجم بلوزداد وارتطمت في حسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية.
ق 53: الحارس يتصدى لانفراد الدباغ.
ق 52: رأسية من ناصر منسي تصدى لها الحارس.
ق 48: تسديدة خطيرة من بلال بوكرشاوي من داخل منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 46: تسديدة بعيدة عن المرمى من مزيان لاعب شباب بلوزداد.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: تسديدة من ناصر منسي ذهبت أعلى المرمى.
ق 36: محمد إسماعيل يهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في تشتيت الكرة.
ق 28: حصول عدي الدباغ على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بارتداء قناع.
ق 27: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.
ق 26: جووول عدي الدباغ بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.
ق 15: تسديدة قوية من ناصر منسي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.
انطلاق المباراة