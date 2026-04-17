اجتماع مرتقب في ريال مدريد لتحديد مستقبل أربيلوا

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

لا يزال مستقبل ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد معلقا، في ظل عدم اتخاذ إدارة النادي قرارا نهائيا بشأن استمراره في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقا لما كشفه جوسيب بيدريرول عبر برنامج إل تشيرينجيتو، فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا حاسما بين المدرب ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، لمراجعة أحداث الموسم بالكامل وتقييم التجربة.

وأوضح جوسيب أن أربيلوا لم تتم إقالته حتى الآن، على أن يحسم مصيره عقب الجلسة المنتظرة، في وقت تدعم فيه غرفة الملابس المدرب وتؤيد استمراره.

وفي المقابل نفى بيدريرول الأنباء التي ربطت يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بتدريب ريال مدريد، مؤكدا أن التعاقد معه ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وتولى أربيلوا تدريب ريال مدريد يناير 2026 خلفا لتشابي ألونوسو التي تمت إقالته من إدارة ريال مدريد بسبب سوء النتائج.

وخاض أربيلوا مع ريال مدريد 21 مباراة محققا الانتصار في 13 وتعادل في مباراة وتعرض للهزيمة في 7 مباريات.

