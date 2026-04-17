ذا صن: تشيلسي منفتح على بيع أليخاندرو جارناتشو

أبدى نادي تشيلسي انفتاحا على على بيع أليخاندرو جارناتشو لاعب الفريق في الصيف المقبل.

ويأتي ذلك بعد أقل من موسم على ضمه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني قادما من مانشستر يونايتد.

وأشار تقرير صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلى أن الأرجنتيني لم يستطع حجز مقعدا أساسيا في تشكيل ليام روسينيور.

وبدأ جارناتشو أساسيا في 4 مباريات فقط تحت قيادة المدرب الإنجليزي.

وخاض الأرجنتيني 38 مباراة بقميص البلوز سجل 8 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وبدأ الدولي الأرجنتيني 21 مباراة أٍساسيا من أصل 38 التي خاضها حتى الآن.

وأكمل التقرير أن روسينيور يفضل الاعتماد على الثنائي بيدرو نيتو وجايمي جيتينيز على حساب الأرجنتيني.

وانضم جارناتشو لصفوف تشيلسي قادما من يونايتد في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وبقميص يونايتد سجل صاحب الـ 21 عاما 26 هدفا وصنع 22 في 144 مباراة بجميع المسابقات.

وارتبط اسم جارناتشو من قبل بالانتقال لصفوف نابولي الإيطالي قبل أن يحط الرحال في لندن مع تشيلسي.

ويستعد تشيلسي للقاء مانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة فيما يأتي يونايتد ثالثا برصيد 55 نقطة.