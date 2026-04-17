كايسيدو يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2033

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

وقع الإكوادوري موسيس كايسيدو عقدا جديدا مع تشيلسي يمتد حتى 2033.

وأعرب كايسيدو، الذي ارتدى شارة قيادة البلوز، عن طموحه الكبير في أن يصبح أسطورة للنادي، مؤكداً تركيزه الكامل مع الفريق رغم الشائعات التي تربطه بأندية أخرى مثل ريال مدريد.

وقال كايسيدو عبر موقع تشيلسي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع تشيلسي. أؤمن بهذا الفريق، وبهذا النادي، وأعلم أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لقد بدأنا للتو معًا."

وكان مقررًا أن ينتهي العقد السابق لكايسيدو مع تشيلسي في صيف 2031.

وكانت شبكة سكاي سبورتس كشفت عن تعديل كبير في راتب اللاعب مع تشيلسي.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي صيف 2023 قادما من برايتون.

وفاز كايسيدو الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل مشجعي تشيلسي، واللاعبين.

وخاض مع تشيلسي الموسم الحالي 42 مباراة مسجلا 5 أهداف وصنع آخر.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي لـ 140 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

وتوج كايسيدو مع تشيلسي ببطولات دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

