مؤتمر جوارديولا: إذا خسرنا أمام أرسنال سينتهي كل شيء

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة أرسنال ستكون بمثابة نهائي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه أرسنال في قمة الجولة الـ33 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد 19 إبريل.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ستكون مباراة نهائية، إذا خسرنا سينتهي كل شيء، الحقيقة هي أن هناك سبع مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه هي اللحظة الحاسمة."

وأضاف "الفوز أمام أرسنال في نهائي كأس كاراباو أصبح من الماضي، ومواجهة الأحد أكثر أهمية بكثير."

وأكمل "إذا لعبنا مثل الشوط الثاني في نهائي كأس كاراباو فسننجح في الفوز بالمباراة."

ونجح مانشستر سيتي في تقليص الفارق أمام أرسنال إلى 6 نقاط، بعد خسارة الجانرز أمام بورنموث.

ويتبقى لمانشستر سيتي مواجهة أقل أمام كريستال بالاس، وبالتالي يمكنه معادلة عدد نقاط أرسنال.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة بعد الفوز على حساب أرسنال بهدفين نظيفين.

وعن تأثير ميكيل أرتيتا مع أرسنال، قال جوارديولا "في كل موسم كان أداء أرسنال يتحسن أكثر فأكثر، عندما تولى تدريب الفريق كان النادي يعاني من مشكلات وعقبات."

وأكمل "في الموسم الماضي قدم ليفربول أداءً مذهلا وكان لا يُقهر.. أما الموسم السابق له والموسم الحالي فأرسنال هو المنافس الأكبر."

وردا على سؤال هل تستمتع بمشاهدة أرسنال؟، أجاب "نعم، الإعلام والجماهير متطلبون للغاية، الجميع استمتع بمشاهدتهم وأتعلم منهم الكثير، وهناك جانب بالغ الأهمية وهو مرور 22 عاما دون أي يفوز أرسنال بالدوري."

وأضاف "لديهم ما يميزهم أعرف ذلك الشعور، عندما وصلت إلى هنا لم نكن نفوز بالدوري الإنجليزي لفترة طويلة، فعلها مانويل بيليجريني وروبرتو مانشيني، لكن في عصرنا أعرف شعور الفوز الأول."

ويرى جوارديولا أن فريقه مؤهلا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، قائلاً "علينا أن نتحسن أكثر، الشوط الأول أمام تشيلسي لم يكن سيئا، وأول 30 دقيقة أمام ليفربول لم تكن جيدة، أما أول 30 دقيقة أمام أرسنال في النهائي فكان أداؤهم أفضل، لا يمكنك التظاهر بأن هذه الفرق ستكون مثالية لمدة 90 دقيقة، الأمر يتعلق بالثقة، لو كان بالإمكان شراء الثقة في السوبر الماركت لاشتريناها على الفور."

وأضاف "لسنا الأقل حظا للفوز أمام أرسنال، فهم ليسوا في أفضل حالاتهم، لقد كانوا الأفضل حتى الآن ولكننا نريد منافستهم."

وتابع "قلتُ اليوم للاعبين إنها مجرد مباراة كرة قدم، وعلينا أن نتعامل معها على هذا الأساس. إذا تشتت انتباهكم بالعواطف، فستفقدون تركيزكم. ما هو الهدف؟ هو تقديم أداء جيد، وهذا بالضبط ما يجب عليكم فعله، بالإضافة إلى جميع الجوانب المطلوبة لمنافسة فريق مثل أرسنال."

وبشأن تأقلم اللاعبين الجدد مع مانشستر سيتي، قال: "أنت تتحدث عن المباريات الثلاث الأخيرة. لا أعرف ما سيحدث غدًا. ربما لم يكن لديهم هذا الشعور قبل ست أو سبع أو ثماني مباريات. لطالما شعرت خلال الموسم أننا قدمنا ​​أداءً رائعًا. حاولت أن أكون صادقًا للغاية بشأن الأداء. تعادلنا مع آرسنال خارج أرضنا، وقلت مرارًا وتكرارًا في أولد ترافورد إننا لم نستحق الفوز - لم نلعب جيدًا. في بقية المباريات، معظمها، لعبنا بشكل أفضل بكثير. أستون فيلا خارج أرضنا على سبيل المثال. مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من اللاعبين الجدد والعديد من التغييرات، نبذل جهدًا كبيرًا لجعلهم يفهمون ما هو مطلوب للتواجد في نادٍ كهذا. أنا راضٍ. لقد كان الأمر جيدًا."

وأتم "عدد النقاط هذا الموسم أقل بكثير مقارنةً بالمواسم التي حصدنا فيها لقب الدوري أمام يورجن كلوب في ليفربول، ربما لأننا لسنا في أفضل حالاتنا، أو ربما لأن المنافسين أقوى، هذا سؤال مطروح دائمًا. لكن، لا شيء محسوم حتى النهاية."

وشدد على قوة نقاط أرسنال "إنهم أقوياء في جميع الجوانب. الالتحامات الثنائية، والقوة البدنية. يجيدون الكرات المرتدة، وعندما يدافعون بعمق، يكون تحولهم الهجومي ممتازًا، إنه من بين الأفضل على الإطلاق. يتميزون بالهجومية الشديدة والبراعة في الكرات الثابتة."

وأتم "لقد وصلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتصدروا الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم. أنا فخور بوجودي هناك ومنافستهم. للأسف ليس في دوري أبطال أوروبا، ولكن في كأس كاراباو فزنا، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي وصلنا إلى نصف النهائي، وها نحن ذا."