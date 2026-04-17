ذا جارديان: منع مسؤولي الاتحاد الفلسطيني من السفر لكندا لحضور اجتماع فيفا

مُنع مسؤولي الاتحاد الفلسطيني من السفر إلى كندا لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الجاري.

ووفقا لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية فإنه تم رفض طلبات 3 مسؤولين للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا، ما دفع الاتحاد الفلسطيني إلى مطالبة فيفا بالتدخل لدى سلطات الهجرة نيابة عنهم.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع السنوي لفيفا يوم 30 أبريل الجاري ويرى المسؤولون أنه بمثابة انطلاقة غير رسمية لكأس العالم 2026 الذي سينطلق يوم 11 يونيو المقبل.

وسعى مسؤولو الاتحاد الفلسطيني لمناقشة قضية لعب الأندية الإسرائيلية مباريات رسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أرضا فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.

وسبق أن قدم الاتحاد الفلسطيني مذكرة للاتحاد الدولي في 2024 بهذا الشأن لكن فيفا لم يرد بشكل حاسم، بل وأصدر 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي. (طالع التفاصيل)

وأشارت الصحيفة إلى أن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني ربما يكون من بين من تم رفض حصوله على تأشيرة دخول كندا.

وأوضح متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بأنهم لن يعلقوا على حالات التأشيرات الفردية، لكن "تُدرس الطلبات على أساس كل حالة على حدة بناءً على المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب. ويخضع جميع المتقدمين بطلباتهم إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لاستيفاء شروط الأهلية والقبول، كجزء من الإجراءات، بغض النظر عن جنسيتهم. ويتلقى جميع المتقدمين مراسلات مفصلة من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بشأن قرارها بشأن طلباتهم".

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف حظر السفر المفروض بالفعل في أمريكا، إذ ستخضع جماهير 4 منتخبات هي هايتي وإيران وكوت ديفوار والسنغال لقيود.