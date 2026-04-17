ذا جارديان: منع مسؤولي الاتحاد الفلسطيني من السفر لكندا لحضور اجتماع فيفا

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

جبريل رجوب

مُنع مسؤولي الاتحاد الفلسطيني من السفر إلى كندا لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الجاري.

ووفقا لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية فإنه تم رفض طلبات 3 مسؤولين للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا، ما دفع الاتحاد الفلسطيني إلى مطالبة فيفا بالتدخل لدى سلطات الهجرة نيابة عنهم.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع السنوي لفيفا يوم 30 أبريل الجاري ويرى المسؤولون أنه بمثابة انطلاقة غير رسمية لكأس العالم 2026 الذي سينطلق يوم 11 يونيو المقبل.

وسعى مسؤولو الاتحاد الفلسطيني لمناقشة قضية لعب الأندية الإسرائيلية مباريات رسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أرضا فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.

وسبق أن قدم الاتحاد الفلسطيني مذكرة للاتحاد الدولي في 2024 بهذا الشأن لكن فيفا لم يرد بشكل حاسم، بل وأصدر 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي. (طالع التفاصيل)

وأشارت الصحيفة إلى أن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني ربما يكون من بين من تم رفض حصوله على تأشيرة دخول كندا.

وأوضح متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بأنهم لن يعلقوا على حالات التأشيرات الفردية، لكن "تُدرس الطلبات على أساس كل حالة على حدة بناءً على المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب. ويخضع جميع المتقدمين بطلباتهم إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لاستيفاء شروط الأهلية والقبول، كجزء من الإجراءات، بغض النظر عن جنسيتهم. ويتلقى جميع المتقدمين مراسلات مفصلة من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بشأن قرارها بشأن طلباتهم".

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف حظر السفر المفروض بالفعل في أمريكا، إذ ستخضع جماهير 4 منتخبات هي هايتي وإيران وكوت ديفوار والسنغال لقيود.

نرشح لكم
حامل اللقب إلى نصف النهائي.. أهلي جدة ينهي المغامرة الماليزية في أبطال آسيا الترجي يحذر جماهير قبل مواجهة صنداونز المصيرية بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا تحديد موعد نهائي كأس أمير قطر جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق بثنائية جيديش وميتروفيتش.. الريان يتوج بلقب كأس نجوم قطر لأول مرة مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة
كرة سلة - تأهل تاريخي للنهائي.. المصرية للاتصالات يطيح بالاتحاد من كأس مصر 7 دقيقة | كرة سلة
حامل اللقب إلى نصف النهائي.. أهلي جدة ينهي المغامرة الماليزية في أبطال آسيا 21 دقيقة | الوطن العربي
الترجي يحذر جماهير قبل مواجهة صنداونز المصيرية 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
جريزمان: لا أفكر في الماضي.. وكل تركيزي على نهائي الكأس ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة توروب.. وتدريبات فنية وبدنية ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين .. هزيمة بترول أسيوط تشعل صراع الصعود للممتاز ساعة | القسم الثاني
جاسبريني باكيا: بيئة أتالانتا كانت استثنائية ومتحدة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. تبديلان للأبيض ساعة | الكرة الإفريقية
1 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة
