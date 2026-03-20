بعد الشكوى الفلسطينية.. فيفا يعلن تطبيق 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي

الجمعة، 20 مارس 2026 - 01:15

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وكشف فيفا في بيان رسمي، عن عقوبات نتيحة ارتكاب مخالفة التمييز بعد شكوى الاتحاد الفلسطيني.

وأوضح فيفا أن الاتحاد الإسرائيلي انتهك أحكام المادة 13 المتعلقة بالسلوك العدواني ومبادئ اللعب النظيف، والمادة 15 المتعلقة بالتمييز والإساءة العنصرية.

وأشار فيفا إلى أن العقوبات جاءت كالتالي:

- دفع غرامة 150 ألف فرنك سويسري

- توجيه تحذير للاتحاد

- تنفيذ خطة وقائية بعرض لافتة بارزة وشديدة الوضوح تحمل عبارة "كرة القدم تُوحِّد العالم ـ لا للتمييز" إلى جانب شعار الاتحاد في المباريات الثلاث المقبلة، واستثمار ثلث الغرامة المستحقة لتنفيذ خطة ضد التمييز ومنع تكرار تلك الحوادث.

وجاء في بيان فيفا "تؤكد اللجنة التأديبية إلى أنها لا يمكن أن تظل بمعزل عن السياق الإنساني، إذ لابد أن تظل الرياضة منبراً للسلام والحوار والاحترام المتبادل، ذلك أن امتدادها العالمي وقوتها الموحدة يحملان معهما مسؤولية صون قيم الكرامة والمساواة والإنسانية، وخاصة في الأوقات التي تسودها الصراعات والانقسامات."

وأتم بيان فيفا "أُخطِر اليوم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بمضمون هذا القرار."

