مؤتمر إيراولا: كنت سأعلن الرحيل حتى لو خسرنا من أرسنال 5-0

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا

كشف أندوني إيراولا مدرب بورنموث، عن أسباب رحيله عن الفريق.

وأعلن بورنموث رحيل إيراولا بنهاية الموسم الحالي بعد 3 سنوات قاد خلالهم الفريق.

ويستعد بورنموث ليحل ضيفا على نيوكاسل الرابعة عصر الجمعة في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيراولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قرار رحيلي استغرق وقتا طويلا لاتخاذه ولم يكن قرارا واضحا."

وأكمل "كنت أتحدث مع النادي طوال الموسم عن جميع الاحتمالات وكانوا على دراية باحتمال حدوث ذلك."

وأضاف "ليس هناك سببا رئيسيا، أعتقد أنني لا أريد المخاطرة بشعور الرضا الذي أشعر به الآن بعد 3 مواسم."

وتابع "نحن كبشر نمل من رؤية نفس الوجه دائما وأعتقد أنني قررت أن هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء هذه الرحلة التي كانت مميزة للغاية."

وأردف "أفضّل أن أرتكب خطأ التفكير بأنه ربما كان بإمكاني البقاء سنة أخرى بدلاً من التفكير بأنني بقيت سنة أكثر من اللازم."

وعما إذا كان هذا أصعب قرار اتخذه في حياته، رد "في النهاية، هذه كرة قدم. لقد اتخذت قرارات أخرى كانت أكثر أهمية بالنسبة لحياتي، لكن من الصحيح أن هذا قرار كلفني الكثير، وقد مررت بلحظات فكرت فيها بشيء، وفي لحظات أخرى فكرت في شيء آخر."

وعبر إيراولا عن تفضيله للعقود قصيرة الأجل "أُفضّل العقود قصيرة الأجل لأنني أرغب في خوض تجارب، الوضع مختلف تماماً عما كان عليه قبل عام."

وعن بداية المفاوضات للرحيل عن بورنموث، قال "بدأنا النقاش فعلاً في ديسمبر، وأود أن أقول إنني أخبرتهم أن الأمر لا يتعلق بالتفاوض، لو تفاوضنا لتوصلنا إلى اتفاق، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل كان يتعلق بالمشاعر التي انتابتنا في تلك اللحظة."

ويرى إيراولا أن إعلان رحيله لا يجب أن يؤثر على النادي "لا نريد التصريح مبكراً جداً لأنه قد يؤثر على أداء اللاعبين، مع أنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يؤثر. وقد اتخذنا القرار الآن لأنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، وإلا فلن نضطر إلى التصريح الآن لأن الجميع يتحدثون كثيراً."

وأتم "هذه هي اللحظة التي قررنا أنها الآن. لو خسرنا أمام أرسنال 5-0 لكان الأمر سيحدث في نفس اليوم وفي نفس الوقت وبنفس الإعلان."

وحقق بورنموث فوزا خارج أرضه أمام أرسنال 2-1 في الجولة الأخيرة.

ويحتل بورنموث المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يتبعه نيوكاسل برصيد 42 نقطة في المركز الـ 14.

