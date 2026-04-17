مالك تشيلسي يكشف موقفه من رحيل ماريسكا ومستقبل روسينيور والتعاقدات

أوضح بهداد إقبالي المالك المساهم لنادي تشيلسي الإنجليزي موقفه من رحيل إنزو ماريسكا واستمرار ليام روسينيور والتعاقدات الشابة.

ويعاني تشيلسي من تراجع النتائج مؤخرا تحت قيادة روسينيور إذ يبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق 4 نقاط قبل 6 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي.

قال إقبالي في مؤتمر الرابطة الرياضية العالمية في لوس أنجلوس: "سياستنا هي عدم إجراء أي تغييرات في منصب المدير الفني خلال الموسم، بالتأكيد، يتم مراجعة الأداء ليس فقط المدير الفني، بل الفريق الإداري والفريق الرياضي أيضا، ومحاسبتهم، ولكن عادة ما يتم ذلك في فصل الصيف، وليس خلال الموسم".

وأضاف "رحيل إنزو ماريسكا لم يكن التغيير الذي أردنا فعله، إنه تغيير كان له تأثير سلبي إلى حد ما في الموسم".

وكشف "لا يزال أمامنا 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. لذا، نأمل ألا تكون قصة هذا الموسم قد حُسمت بعد، وأن يكون أمامنا الكثير لنقاتل من أجله. من وجهة نظري، عندما نتلقى ضربة قوية، علينا أن نرد، علينا أن نقف ونقاتل. ونأمل أن يُظهر ذلك الكثير عن شخصية هذا الفريق".

وتابع "بصراحة تحقيق هذا الاستقرار في منصب المدير الفني هو أحد الأشياء التي لم نفعلها بشكل صحيح حتى الآن، وهو أمر نسعى جاهدين لتحسينه."

وعن مستقبل ليام روسينيور أجاب: "أتيحت لنا الفرصة للعمل معه يوميا لأكثر من 18 شهرا، لذلك كنا نعرف ما الذي سنحصل عليه".

وواصل "نعتقد أنه يمتلك كل المقومات اللازمة للنجاح هنا. بدأ بداية رائعة. خضنا مباريات صعبة في آخر 5 أو 6 مباريات، لكنني أعتقد أننا ندعم ليام. بالطبع، النتائج هي الفيصل، لكننا نعتقد أنه قادر على تحقيق النجاح على المدى الطويل".

وردا على استراتيجية النادي في ضم اللاعبين الشباب عوضا عن أصحاب الخبرات قال: "كان الهدف هو استقطاب وبناء فريق من اللاعبين النخبة الذين يمكنهم، بصراحة، التواجد معا والحفاظ على هذا الاستقرار في الفريق. حققنا 40 أو 50% من هذه العملية".

وأردف "لكن الرأي السائد هو الاحتفاظ ببعض أفضل لاعبي العالم، وتعويضهم، وتمديد عقودهم، وفي النهاية كان الرأي هو أنك تحتاج إلى 8، أو 10، أو 12، أو 15 لاعبا من النخبة للفوز، والفوز بشكل مستدام، عاما بعد عام".

وأتم "أعتقد أننا فعلنا بعض الأمور بشكل صحيح، بل الكثير منها. علينا أن نكون أفضل في بعض الأمور، وأن نضيف المزيد من اللاعبين الجاهزين في هذا الجزء من المشروع، وأن نرتقي به إلى المستوى التالي، وأن نكون ثابتين على مر الزمن".

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويحتل البلوز المركز السادس برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.