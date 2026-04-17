منافس مصر - مدرب فورست يكشف موقف وود بعد إصابته ضد بورتو

الجمعة، 17 أبريل 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

كريس وود

أوضح فيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فورست موقف كريس وود بعد تعرضه للإصابة.

وشارك وود أساسيا في فوز فريقه على بورتو البرتغالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي لكنه خرج بعد مرور 17 دقيقة بسبب الإصابة.

وقال المدرب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "لست طبيبا لكن أعتقد أن إصابة كريس وود وكذلك موريلو ليست قوية، بالطبع شعر وود بكدمة في ركبته، وأثق في قدرة الثنائي على المشاركة ضد بيرنلي".

وأضاف "تعرض كالوم هودسون أودوي لإصابة عضلية ولن يكون متاحا ضد بيرنلي وهذه أخبار سيئة".

وتأهل فورست لنصف النهائي بالفوز على بورتو بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، وسيواجه أستون فيلا في لقاء إنجليزي خالص في المربع الذهبي.

يذكر أن المهاجم النيوزيلندي تعافى من إصابة في الركبة بعد غياب دام 6 أشهر وعاد للمشاركة في المباريات مؤخرا.

وشارك وود لمدة 45 دقيقة ضد بورتو في الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1-1.

فيما شارك ضد أستون فيلا في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي برصيد 25 انتهت بنتيجة 1-1.

وشارك وود الموسم الجاري في 9 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف بقميص فورست.

​المهاجم ‌البالغ من ⁠العمر ​34 عاماً هو الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وسبق أن واجه كريس وود منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت آنذاك بدور المجموعات 1-1.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

الدوري الأوروبي منافس مصر كريس وود - نوتنجهام فورست - ليستر
/articles/527423/منافس-مصر-مدرب-فورست-يكشف-موقف-وود-بعد-إصابته-ضد-بورتو