بابي جاي: الميداليات معنا في المنزل.. والعالم شاهد على أننا أبطال إفريقيا

شدد بابي جاي لاعب منتخب السنغال على أنهم أبطال إفريقيا والعالم شاهد على تتويجهم أمام المغرب.

وحقق منتخب السنغال انتصارا ثمينا أمام المغرب بهدف مقابل لا شيء سجله بابي جاي في الوقت الإضافي ليتوج بأمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب السنغالي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي عن قبول استئناف المغرب وسحب لقب أمم إفريقيا من السنغال واعتبراهم منسحبين من المباراة بعدما غادروا الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي اعتراضا على احتساب ركلة جزاء أسود أطلس في الدقائق الأخيرة (طالع التفاصيل).

وقال بابي جاي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية عن تتويجهم بالبطولة: "الميداليات معنا في المنزل، بالتأكيد، نحن أبطال إفريقيا بكل بساطة، هذا النهائي حسمناه على أرض الملعب، والعالم شاهد على ذلك".

وواصل "كانت هناك بعض الأحداث خلال المباراة وتوقف اللقاء، لكن المباراة استؤنفت، وعندما تم احتساب ركلة الجزاء، لم يكن أي لاعب مغربي يريد إيقاف المباراة، بل كانوا يريدون تنفيذ الركلة، إذن لماذا العودة إلى النتيجة النهائية الآن؟"

واتجه الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" من أجل الفصل في هذا الأمر، وقبلت المحكمة طلب السنغال في الإطلاع على أحداث النهائي وينتظر إصدار الحكم النهائي (طالع التفاصيل).

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

بعد 3 نهائيات دون أي هدف!! وصيام دام 423 دقيقة 🤯



وحقق منتخب السنغال أمم إفريقيا مرة من قبل كانت عام 2021.