كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصارا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف لكن ودع البطولة بسبب هزيمته في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، ووصل مجموع المباراتين 3-2 لصالح الروخيبلانكوس.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي: "يرى النادي أن عدة قرارات تحكيمية خلال مباراتي الذهاب والإياب لم تكن متوافقة مع قوانين اللعبة، نتيجة تطبيق غير صحيح للائحة، إضافة إلى عدم تدخل مناسب من تقنية الفيديو في لقطات وصفت بأنها مؤثرة بشكل واضح على مجريات اللقاء".

وأضاف النادي "تراكم هذه الأخطاء كان له تأثير مباشر على سير المباراتين ونتيجة المواجهة النهائية، ما تسبب في ضرر رياضي واقتصادي كبير للنادي".

وطالب برشلونة الاتحاد الأوروبي مرة آخرى استعداده للتعاون مع "يويفا" بهدف تطوير المنظومة التحكيمية وضمان تطبيق أكثر دقة وعدالة وشفافية لقوانين اللعبة.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم بها نادي برشلونة بشكوى للاتحاد الأوروبي، فقدم النادي شكوى عقب مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين مقابل لا شيء (طالع التفاصيل).

ورفض الاتحاد الأوروبي شكوى برشلونة الأولى بعدما وجدوا أن قرارات الحكم لا يوجد بها أخطاء وأن المباراة سارت على الطريق الصحيح (طالع التفاصيل).

وتأهل أتلتيكو مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من الهزيمة في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف مستغلا انتصاره في الذهاب بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.