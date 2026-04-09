"خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أتلتيكو مدريد.

وتلقى برشلونة خسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي: "النادي تحرك عبر فريقه القانوني لتقديم شكوى ضد الأخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها."

رئيس برشلونة المؤقت: تكرار الأخطاء التحكيمية لم يعد مقبولا دي يونج يشارك في تدريبات برشلونة ويقترب من العودة الأول لـ سيميوني في كامب نو.. أتلتيكو مدريد يستغل النقص العددي ويهزم برشلونة في أبطال أوروبا التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد

وأضاف النادي "تركزت الشكوى على لقطة في الدقيقة 54، نتيجة وجود لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء بعد استئناف اللعب، دون أن يتم احتساب ركلة جزاء، إلى جانب غياب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في مخالفة صريحة للوائح التحكيم."

وطالب برشلونة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مع مراجعة تسجيلات التواصل بين طاقم التحكيم وغرفة الفيديو، وفي حال ثبوت وجود خطأ، شدد على ضرورة الاعتراف به واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد النادي في ختام بيانه "هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، وإنما تكرار للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية."

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد في إياب ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب وانداميتروبوليتانو.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة أرسنال أمام سبورتنج لشبونة، في نصف نهائي دوري الأبطال.

ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم رئيس برشلونة المؤقت: تكرار الأخطاء التحكيمية لم يعد مقبولا مواعيد مباريات الخميس 9 أبريل - الإسماعيلي والاتحاد.. والدوري الأوروبي فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص
رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا 13 دقيقة | الدوري المصري
"خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين 29 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا 42 دقيقة | الدوري المصري
17 حكما عربيا.. فيفا يعلن حكام كأس العالم 2026 47 دقيقة | في المونديال
سيسيه مدربا لأنجولا 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
