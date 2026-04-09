"خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أتلتيكو مدريد.

وتلقى برشلونة خسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي: "النادي تحرك عبر فريقه القانوني لتقديم شكوى ضد الأخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها."

وأضاف النادي "تركزت الشكوى على لقطة في الدقيقة 54، نتيجة وجود لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء بعد استئناف اللعب، دون أن يتم احتساب ركلة جزاء، إلى جانب غياب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في مخالفة صريحة للوائح التحكيم."

وطالب برشلونة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مع مراجعة تسجيلات التواصل بين طاقم التحكيم وغرفة الفيديو، وفي حال ثبوت وجود خطأ، شدد على ضرورة الاعتراف به واتخاذ الإجراءات اللازمة.