رسالة مؤثرة من برناردو سيلفا بعد إعلان الرحيل عن سيتي

الخميس، 16 أبريل 2026 - 15:21

كتب : FilGoal

وجه برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي رسالة مؤثرة لجماهير فريقه بعدما تم الإعلان رسميا عن رحيله بنهاية هذا الموسم.

أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل برناردو سيلفا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وجاء رسالة برناردو سيلفا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كالآتي:

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده ذا أثليتك: رحيل أربيلوا الأقرب بنهاية الموسم.. وثلاثي على طاولة ريال مدريد تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد

جماهير مانشستر سيتي

عندما وصلت قبل 9 سنوات، كنت أحقق حلم طفل صغير، يرغب في النجاح في الحياة وتحقيق أشياء عظيمة. هذه المدينة وهذا النادي منحاني أكثر بكثير من ذلك، أكثر مما كنت أتمنى.

ما فزنا به وحققناه معًا هو إرث سأحتفظ به في قلبي إلى الأبد. فريق المائة نقطة، الرباعية المحلية، الثلاثية، أربعة ألقاب دوري متتالية وأكثر من ذلك، لم يكن الأمر سيئًا.

حان وقت الوداع للمدينة التي لم نفز فيها بالكثير فقط كنادٍ لكرة القدم، بل والتي بدأت فيها أيضًا زواجي وعائلتي.

إلى الجماهير، دعمكم المستمر على مر السنوات شيء لن أنساه أبدًا. كان هدفي الأساسي كلاعب هو اللعب بشغف دائمًا حتى تشعروا بالفخر وأنني أمثلكم بشكل جيد على أرض الملعب.

أتمنى أن تكونوا شعرتم بذلك في كل مباراة. وصلت كلاعب في مانشستر سيتي، وأغادر كواحد منكم، مشجع لمانشستر سيتي مدى الحياة. استمروا في دعم هذا الفريق الشاب، وأنا متأكد أنهم سيمنحونكم الكثير من الذكريات الرائعة في المستقبل.

إلى النادي، وبيب جوارديولا، والجهاز الفني، وجميع زملائي خلال هذه السنوات التسع، شكرًا لكم على كل الذكريات وعلى السماح لي بأن أكون جزءًا من هذه الرحلة لفترة طويلة.

الأجواء التي صنعناها يوميًا في ملعب التدريب جعلتني أشعر وكأنني في منزلي وجزء من عائلة كبيرة. لنستمتع معًا بهذه الأسابيع الأخيرة ونقاتل من أجل ما تبقى لنا هذا الموسم.

أحبكم جميعًا

برناردو سيلفا.

وينتهي عقد سيلفا مع سيتي بنهاية موسم 2025-2026.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يمكن لمانشستر سيتي تأكيد أن برناردو سيلفا سيغادر النادي هذا الصيف".

وانضم برناردو إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في صيف 2017.

ويحظى سيلفا صاحب الـ 31 عاما، باهتمام من الدوري الأمريكي وخاصة نادي لوس أنجلوس، والدوري السعودي

وفي أوروبا، تظهر في الصورة أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس ونابولي، حيث تم استطلاع أراء تلك الأندية لمعرفة مدى اهتمامها، وفقا لتقارير عديدة.

ولعب برنارد سيلفا 451 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي بـ19 بطولة ، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.

نرشح لكم
وفاة حارس أرسنال السابق بعد اصطدام سيارته بقطار رسالة حزينة من إيكيتيكي بعد تأكد إصابته القوية مانشستر سيتي يعلن رحيل قائده تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة ديشامب يؤكد غياب إيكيتيكي عن كأس العالم الرياضية: الهلال يقدم عرضا رسميا للمدير الرياضي لـ ليفربول سكاي: تراجع الاستثمارات السعودية قد يؤثر على صفقة صلاح
ميسي يشتري ناديا كتالونيا 3 دقيقة | الدوري الإسباني
"ألغى ركلة جزاء بالتليفون".. أزمة تحكيمية في مباراة المصرية للاتصالات وطنطا بدوري المحترفين 23 دقيقة | القسم الثاني
وفاة حارس أرسنال السابق بعد اصطدام سيارته بقطار 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى غربال: أتمنى تمثيل الجزائر خير تمثيل في كأس العالم 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
رسالة حزينة من إيكيتيكي بعد تأكد إصابته القوية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد المصري: مستقلون بذاتنا وإذا نظرنا لكرة القدم سيتم تأجيل النهائي 47 دقيقة | رياضات أخرى
فوت ميركاتو: إنتر يحلم بالتعاقد مع سيميوني رغم صدارة الدوري 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
كومباني يعلق على إيقافه أمام سان جيرمان.. ومدير بايرن: لن يقلل فرحتنا بالتأهل ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
