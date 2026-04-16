رسالة مؤثرة من برناردو سيلفا بعد إعلان الرحيل عن سيتي

وجه برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي رسالة مؤثرة لجماهير فريقه بعدما تم الإعلان رسميا عن رحيله بنهاية هذا الموسم.

أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل برناردو سيلفا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وجاء رسالة برناردو سيلفا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كالآتي:

جماهير مانشستر سيتي

عندما وصلت قبل 9 سنوات، كنت أحقق حلم طفل صغير، يرغب في النجاح في الحياة وتحقيق أشياء عظيمة. هذه المدينة وهذا النادي منحاني أكثر بكثير من ذلك، أكثر مما كنت أتمنى.

ما فزنا به وحققناه معًا هو إرث سأحتفظ به في قلبي إلى الأبد. فريق المائة نقطة، الرباعية المحلية، الثلاثية، أربعة ألقاب دوري متتالية وأكثر من ذلك، لم يكن الأمر سيئًا.

حان وقت الوداع للمدينة التي لم نفز فيها بالكثير فقط كنادٍ لكرة القدم، بل والتي بدأت فيها أيضًا زواجي وعائلتي.

إلى الجماهير، دعمكم المستمر على مر السنوات شيء لن أنساه أبدًا. كان هدفي الأساسي كلاعب هو اللعب بشغف دائمًا حتى تشعروا بالفخر وأنني أمثلكم بشكل جيد على أرض الملعب.

أتمنى أن تكونوا شعرتم بذلك في كل مباراة. وصلت كلاعب في مانشستر سيتي، وأغادر كواحد منكم، مشجع لمانشستر سيتي مدى الحياة. استمروا في دعم هذا الفريق الشاب، وأنا متأكد أنهم سيمنحونكم الكثير من الذكريات الرائعة في المستقبل.

إلى النادي، وبيب جوارديولا، والجهاز الفني، وجميع زملائي خلال هذه السنوات التسع، شكرًا لكم على كل الذكريات وعلى السماح لي بأن أكون جزءًا من هذه الرحلة لفترة طويلة.

الأجواء التي صنعناها يوميًا في ملعب التدريب جعلتني أشعر وكأنني في منزلي وجزء من عائلة كبيرة. لنستمتع معًا بهذه الأسابيع الأخيرة ونقاتل من أجل ما تبقى لنا هذا الموسم.

أحبكم جميعًا

برناردو سيلفا.

وينتهي عقد سيلفا مع سيتي بنهاية موسم 2025-2026.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يمكن لمانشستر سيتي تأكيد أن برناردو سيلفا سيغادر النادي هذا الصيف".

وانضم برناردو إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في صيف 2017.

ويحظى سيلفا صاحب الـ 31 عاما، باهتمام من الدوري الأمريكي وخاصة نادي لوس أنجلوس، والدوري السعودي

وفي أوروبا، تظهر في الصورة أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس ونابولي، حيث تم استطلاع أراء تلك الأندية لمعرفة مدى اهتمامها، وفقا لتقارير عديدة.

ولعب برنارد سيلفا 451 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي بـ19 بطولة ، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.