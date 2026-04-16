تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف

الخميس، 16 أبريل 2026 - 13:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أوضحت جريدة تليجراف أن نادي ليفربول سيجري تغييرات واسعة في صفوف الفريق بحلول الصيف المقبل.

صلاح أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، عقب 9 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام الفردية المذهلة.

وذكر التقرير أن محمد صلاح لن يغادر وحيدا، بل أن هناك 8 لاعبين آخرين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف.

على رأس هؤلاء أندي روبرتسون الذي أعلن بالفعل رحيله عن صفوف الفريق نهاية موسم 2025-2026.

وأضاف التقرير أن كورتيس جونز وفيديريكو كييزا وجو جوميز وأليكسيس ماك أليستر وكالفين رامزي وريس ويليامز قد يلحقون بصلاح وربرتسون.

بالإضافة إلى هارفي إليوت المعار إلى أستون فيلا.

ولفت التقرير إلى صعوبة عودة إليوت إلى صفوف الفريق مرة أخرى في ظل استمرار أرني سلوت.

مباريات صلاح الأخيرة

ولم يتبق إلا القليل من المباريات لمحمد صلاح نجم ليفربول بقميص الريدز، إذ يخوض أسابيعه الأخيرة بين جدران النادي.

وينتظر الدولي المصري 6 مباريات مع ليفربول قبل نهاية الموسم.

وذلك بعد انتهاء مشوار ليفربول في دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان الذي خسر أمامه ذهابا وإيابا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية لصلاح مع ليفربول في موسمه الأخير.

الأحد 19 أبريل.. إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

السبت 25 أبريل.. كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)

الأحد 3 مايو.. مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

السبت 9 مايو.. تشيلسي (الدوري الإنجليزي)

الأحد 17 مايو.. أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

الأحد 24 مايو.. برينتفورد (الدوري الإنجليزي)

