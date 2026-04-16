نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد

الخميس، 16 أبريل 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

يرى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن فريقه حقق فوزا مستحقا على ريال مدريد.

وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3 للوصول للمربع الذهبي.

وقال نوير في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه كان فوزا مستحقا. كانت ليلة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، لنا كلاعبين، وللجماهير".

وشدد ‏"حافظنا على هدوئنا وبقينا في المباراة بعد الأهداف التي استقبلناها. انتظرنا فرصتنا، وفي النهاية تعادلنا 3-3 ثم تقدمنا 4-3".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

