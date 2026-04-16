نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد
الخميس، 16 أبريل 2026 - 13:01
كتب : FilGoal
يرى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن فريقه حقق فوزا مستحقا على ريال مدريد.
وتفوق البافاري بنتيجة 6-4 على ريال مدريد بعدما فاز ذهابا 2-1 وإيابا 4-3 للوصول للمربع الذهبي.
وقال نوير في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه كان فوزا مستحقا. كانت ليلة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، لنا كلاعبين، وللجماهير".
وشدد "حافظنا على هدوئنا وبقينا في المباراة بعد الأهداف التي استقبلناها. انتظرنا فرصتنا، وفي النهاية تعادلنا 3-3 ثم تقدمنا 4-3".
ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.
