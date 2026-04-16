ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة

الخميس، 16 أبريل 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي - ليفربول - كريستال بالاس

أكد نادي ليفربول أن مهاجمه هوجو إيكيتيكي تعرض لإصابة خطيرة في وتر أكيليس.

واضطر المهاجم الفرنسي إلى مغادرة الملعب خلال الشوط الأول من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأفاد النادي عبر موقعه أن الفحوصات أظهرت وجود تمزق في وتر أكيليس.

هاري كين: أوليسي أفضل جناح في العالم روديجر بعد طرد كامافينجا: من الأفضل ألا أتحدث رغم الإصابة أمام ليفربول.. ثنائي سان جيرمان جاهز لمباراة ليون دعوى قضائية ضد ميسي لغيابه عن مباراة استعراضية

وأضاف "بناءً على ذلك، سيغيب إيكيتيكي عن الأسابيع المتبقية من موسم النادي، ولن يتمكن من المشاركة في كأس العالم هذا الصيف مع منتخب فرنسا".

وأتم النادي "سيتم تقديم تحديثات إضافية في الوقت المناسب عن حالة إيكيتيكي".

وأوضحت تقارير عديدة أن فترة غياب إيكيتيكي قد تطول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وربما تصل إلى 9 أشهر.

وتألق الفرنسي في موسمه الأول مع ليفربول، إذ سجل 17 هدفا وصنع 6 خلال 45 مباراة شارك فيها.

من جانبه، يشعر ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بالحزن بسبب غياب هوجو إيكيتيكي عن صفوف الديوك في كأس العالم 2026.

وقال ديشامب لموقع الاتحاد الفرنسي: تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة خطيرة مساء الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان. وستمنعه خطورة إصابته للأسف من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "هوجو واحد من بين نحو عشرة لاعبين شباب خاضوا مبارياتهم الأولى مع المنتخب الفرنسي في الأشهر الأخيرة".

وتابع "لقد اندمج بشكل مثالي مع المجموعة، سواء داخل الملعب أو خارجه. هذه الإصابة تمثل ضربة قوية له بالطبع، لكنها أيضًا ضربة لمنتخب فرنسا".

وأتم "خيبة أمله كبيرة جدًا. هوجو سيستعيد مستواه العالي، أنا مقتنع بذلك. لكنني أردت أن أعبّر له عن كامل دعمي، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله.

وأصيب إيكتيكي بعد نصف ساعة من انطلاق لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نرشح لكم
تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف ديشامب يؤكد غياب إيكيتيكي عن كأس العالم الرياضية: الهلال يقدم عرضا رسميا للمدير الرياضي لـ ليفربول سكاي: تراجع الاستثمارات السعودية قد يؤثر على صفقة صلاح مارتينيلي: نستحق التأهل لنصف النهائي.. ونحب اللعب تحت ضغط أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما تقرير: إيراولا مرشح لقيادة نيوكاسل خلفا لـ إيدي هاو ريان شرقي: كرة القدم فن مثل الموسيقى والرسم
أخر الأخبار
اسكواش - جوهر نبيل يكرم هانيا الحمامي بعد التتويج بلقب الجونة 28 دقيقة | رياضة نسائية
تليجراف: صلاح ليس وحده.. 9 لاعبين قد يغادرون ليفربول هذا الصيف 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل اجتماع الجمعة.. وهذا الموعد الجديد ساعة | الدوري المصري
دعوى قضائية ضد ميسي لغيابه عن مباراة استعراضية ساعة | أمريكا
مؤتمر كونسيساو: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق في ربع نهائي أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
