ليفربول يوضح إصابة إيكيتيكي.. وتوقعات بغيابه لفترة طويلة

أكد نادي ليفربول أن مهاجمه هوجو إيكيتيكي تعرض لإصابة خطيرة في وتر أكيليس.

واضطر المهاجم الفرنسي إلى مغادرة الملعب خلال الشوط الأول من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأفاد النادي عبر موقعه أن الفحوصات أظهرت وجود تمزق في وتر أكيليس.

وأضاف "بناءً على ذلك، سيغيب إيكيتيكي عن الأسابيع المتبقية من موسم النادي، ولن يتمكن من المشاركة في كأس العالم هذا الصيف مع منتخب فرنسا".

وأتم النادي "سيتم تقديم تحديثات إضافية في الوقت المناسب عن حالة إيكيتيكي".

وأوضحت تقارير عديدة أن فترة غياب إيكيتيكي قد تطول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وربما تصل إلى 9 أشهر.

وتألق الفرنسي في موسمه الأول مع ليفربول، إذ سجل 17 هدفا وصنع 6 خلال 45 مباراة شارك فيها.

من جانبه، يشعر ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بالحزن بسبب غياب هوجو إيكيتيكي عن صفوف الديوك في كأس العالم 2026.

وقال ديشامب لموقع الاتحاد الفرنسي: تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة خطيرة مساء الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان. وستمنعه خطورة إصابته للأسف من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "هوجو واحد من بين نحو عشرة لاعبين شباب خاضوا مبارياتهم الأولى مع المنتخب الفرنسي في الأشهر الأخيرة".

وتابع "لقد اندمج بشكل مثالي مع المجموعة، سواء داخل الملعب أو خارجه. هذه الإصابة تمثل ضربة قوية له بالطبع، لكنها أيضًا ضربة لمنتخب فرنسا".

وأتم "خيبة أمله كبيرة جدًا. هوجو سيستعيد مستواه العالي، أنا مقتنع بذلك. لكنني أردت أن أعبّر له عن كامل دعمي، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله.

وأصيب إيكتيكي بعد نصف ساعة من انطلاق لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.