ديشامب يؤكد غياب إيكيتيكي عن كأس العالم

الخميس، 16 أبريل 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

أكد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا غيابه هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول عن صفوف الديوك في كأس العالم 2026.

نادي ليفربول لم يعلن حتى الآن طبيعة إصابة إيكيتيكي، لكن تقارير عديدة أوضحت أنها قطع في وتر أكيليس والتي تبعد اللاعب عن الملاعب لنحو 9 أشهر.

وقال ديشامب لموقع الاتحاد الفرنسي: تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة خطيرة مساء الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان. وستمنعه خطورة إصابته للأسف من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "هوجو واحد من بين نحو عشرة لاعبين شباب خاضوا مبارياتهم الأولى مع المنتخب الفرنسي في الأشهر الأخيرة".

وتابع "لقد اندمج بشكل مثالي مع المجموعة، سواء داخل الملعب أو خارجه. هذه الإصابة تمثل ضربة قوية له بالطبع، لكنها أيضًا ضربة لمنتخب فرنسا".

وأتم "خيبة أمله كبيرة جدًا. هوجو سيستعيد مستواه العالي، أنا مقتنع بذلك. لكنني أردت أن أعبّر له عن كامل دعمي، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة هوجو إيكيتيكي في وتر أكيليس.

وأصيب إيكتيكي بعد نصف ساعة من انطلاق لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن فترة غيابه قد تطول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وربما تصل إلى 9 أشهر.

إيكيتيكي الذي خرج على محفة سيغيب عن بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد أقل من شهرين.

ودخل محمد صلاح كبديل لإيكيتيكي بعد نصف ساعة من بداية اللقاء الذي خسره ليفربول بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعبر سان جيرمان لنصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0.

