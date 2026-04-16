الرياضية: الهلال يقدم عرضا رسميا للمدير الرياضي لـ ليفربول

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

ريتشارد هيوز

قدمت إدارة شركة الهلال السعودي عرضا رسميا للأسكتلندي ريتشارد هيوز المدير الرياضي الحالي لنادي ليفربول.

ويأتي ذلك من أجل عرض تولي منصب المدير الرياضي بالنادي السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية أن المفاوضات لا تزال جارية بين إدارة الهلال وريتشارد هيوز حول بنود التعاقد.

وأشار التقرير إلى رغبة هيوز في التعاقد مع طاقم متكامل للعمل معه يتكون من ستة أعضاء.

وحال تم التعاقد بشكل رسمي سيتم التعاقد مع هيوز بداية من الصيف المقبل.

وكان هيوز قد انضم إلى ليفربول كمدير رياضي في صيف 2024 قادما من بورنموث.

وساهم هيوز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويبلغ هيوز من العرم 46 عاما وبدأ عمله كمدير رياضي مع بورنموث في 2014 ولمدة عشر سنوات.

