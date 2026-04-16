بعمر 42 عاما.. كاردوزو يعلن اعتزاله كرة القدم

الخميس، 16 أبريل 2026 - 10:30

كتب : FilGoal

أعلن أوسكار كاردوزو مهاجم منتخب باراجواي وفريق بنفيكا السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما.

ونشر كاردوزو مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه تعليق حذائه واعتزال كرة القدم.

ولعب كاردوزو السنوات التسع الأخيرة مع نادي ليبرتاد الباراجواياني منذ رحيله عن أولمبياكوس اليوناني.

وكانت بصمة كاردوزو الأبرز مع بنفيكا إذ سجل 171 هدفا في 293 مباراة، ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي.

وحقق كاردوزو مع بنفيكا خلال سبعة مواسم كل من لقبين للدوري وكأس البرتغال وأربعة ألقاب في كأس الرابطة.

وغادر وقتها مهاجم باراجواي فريق بنفيكا عام 2014 منتقلا إلى طرابزون سبور التركي.

بينما نجح في تحقيق لقب الدوري اليوناني رفقة أولمبياكوس قبل أن يرحل إلى ليبرتاد في 2017 وحتى ختام مشواره.

ومثّل كاردوزو منتخب باراجواي في 58 مباراة دولية ونجح في تسجيل 12 هدفا.

وسبق وأن شارك المهاجم المخضرم في كأس العالم رفقة باراجواي وكان ذلك في نسخة 2010.

