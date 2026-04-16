رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج

أوضح محمد رائف رئيس النادي الإسماعيلي أن حالة ستؤدي لانسحاب الفريق من الدوري المصري، كما كشف حقيقة الدمج مع أحد أندية الشركات.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعدما تعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط.

وقال رئيس النادي الإسماعيلي عبر قناة مودرن: "اللجنة المعينة للإسماعيلي في شبه اجتماع مستمر في انتظار رد اتحاد الكرة ولجنة الحكام ورابطة الأندية".

وأضاف "ف آخر 3 مباريات، الإسماعيلي خسر 9 نقاط، وتعرضنا لظلم تحكيمي بيّن، وبشهادة نقاد ومحللين، وتكراره يجعلنا نقول إن الظلم ممنهج لأن نفس الأخطاء تتكرر، أبرز ما نطلبه هو سماع محادثات حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو لمباراتي الفريق ضد كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود بالتحديد".

وشدد "نشعر أن هناك ظلم متعمد ضد الإسماعيلي، هناك 4 أندية ستهبط هذا الموسم وهناك صراع شديد "والله أعلم بما يدور في الكواليس".

وتابع "في عدة مباريات دولية حدثت أخطاء وتم إعادة المباريات مرة أخرى. ولم يحدث أي تنسيق بين الإسماعيلي والأهلي فيما يخص الأزمات التحكيمية".

وواصل "من حقي طلب إيقاف الحكام خاصة إذا ثبت أن هناك خطأ متكرر ومتعمد من الحكام".

وأعلن "ربما ينسحب الإسماعيلي من الدوري، واللجنة منعقدة بشكل دائم في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بهذا الأمر لكن لا نستبق الأحداث".

وأردف "ننتظر قرارات الجهات المعنية وبناءً عليها سيتم ترتيب خطوات النادي وأحداها انسحاب الإسماعيلي من المسابقة بسبب عدم توفر العدالة".

وأكمل "إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى كما حدث الموسم الماضي".

وردا على فكرة الدمج مع أحد أندية الشركات أجاب قائلا: "طُرحت فكرة الشراكة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات، ومؤخرا بدأت تتضح الصورة، والإسماعيلي أسس شركة كرة وهي المعنية بإدارة شؤون كرة القدم ومملوكة بنسبة 100% للإسماعيلي عدا سهمين، والنادي منفتح ومرحب بالاستثمار".

وأردف "أندية الشركات تعاني من قلة الجماهير والأندية الجماهيرية تعاني ماليا والشراكة بينهما ستحمل استفادة للطرفين".

وأتم "إمكانية وجود شراكة بين الإسماعيلي والقناة؟ سعداء بتأهلهم للدوري المصري ولكن لم يطرح علينا اسم شركة أو نادي لحدوث شراكة معه، وأعتقد أن الفكرة ستحصل على وقت من أجل تنفيذها قبل الموسم الجديد".

وهدد النادي الإسماعيلي بالانسحاب من مسابقة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية بحسب بيانه الرسمي. (طالع التفاصيل)

وألغى حكم مباراة الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية هدفين سجلهما الدراويش في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.

وأوضح الإسماعيلي أنه قدم تظلما لاتحاد الكرة به عدة طلبات، مهددا بالانسحاب في حال عدم تنفيذها.