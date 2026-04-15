الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته

هدد النادي الإسماعيلي بالانسحاب من مسابقة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية بحسب بيانه الرسمي.

وألغى حكم مباراة الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية هدفين سجلهما الدراويش في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.

وأوضح الإسماعيلي أنه قدم تظلما لاتحاد الكرة به عدة طلبات، مهددا بالانسحاب في حال عدم تنفيذها.

وقال الإسماعيلي في بيانه:

"تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي اعتراضاً على ما يتعرض له فريق الكرة من أخطاء تحكيمية وصفها بالممنهجة والمتعمدة خلال مبارياته الأخيرة، وذلك بشهادة العديد من النقاد والمحللين في مسابقة الدوري، وهو ما أثر سلبًا على نتائج الفريق ومركزه في جدول الترتيب"

"وتضمن التظلم مطالب محددة موجهة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية ولجنة الحكام، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب. سيحتفظ النادي بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على مصالحه وحقوقه، بما في ذلك خيار الانسحاب الرسمي من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، حرصًا على حقوق النادي وجماهيره".

وخطف كهرباء الإسماعيلية تعادلا مثيرا مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري، في مجموعة الهروب من الهبوط.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 14 ويظل في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ووصل كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 20 في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط أيضا.