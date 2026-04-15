"ودية وليست رسمية".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 20:56

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أحال مجلس إدارة الأهلي ما تم مناقشته لأقرب اجتماع سيتم عقده لم يتحدد موعده بعد.

وغاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي أقيم اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف كواليس جلسة الأهلي

أقيمت الجلسة بشكل ودي في ظل غياب الخطيب لمناقشة بعض من الملفات.

حرص الخطيب على متابعة الجلسة وتواصل مع الأعضاء خلال جلستهم رغم غيابه.

لم يصدر خلال الجلسة أي قرارات وتم الاتفاق على إحالة ما تم مناقشته لأقرب اجتماع مجلس إدارة لم يتحدد موعده بعد.

ويأتي ذلك بعد فشل انعقاد جلسة استماع الأهلي ومغادرة وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.وحضر وفد الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وناصر عباس وخبير أصوات.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

