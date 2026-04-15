خبر في الجول - الخطيب يغيب عن اجتماع مجلس الأهلي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

يغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي يقام اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة هو من يقود الجلسة بدلا منه.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اجتماع الأهلي سيناقش 3 قضايا للرد على اتحاد الكرة وهم

أخبار متعلقة:
تقرير تونسي: الأهلي مهتم بضم لاعب النجم الساحلي لتعويض ديانج بثلاثية في تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي

1- قضية تعرض لاعبي النادي الأهلي للإهانة على يد الحكم محمود وفا والتجاوز في حقهم دون رد الاعتبار.

2- عدم انعقاد جلسة الاستماع وإلغائها ورفض الاعتراف بأعضاء وفد الأهلي الذين حضروا وفقا لما يكفله الدستور والقانون في ذلك.

3- القضية الأهم حاليا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد التأكد من أن اتحاد الكرة لم يخاطب أى اتحادات أجنبية الموسم الماضي قبل مباراة القمة أمام الزمالك من أجل تعيين طاقم أجنبي، حسب اعترافات اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام على خلاف ما ورد للنادي الأهلي من خطابات رسمية بهذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد فشل انعقاد جلسة استماع الأهلي ومغادرة وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.وحضر وفد الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وناصر عباس وخبير أصوات.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

نرشح لكم
بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي أبو ريدة يسلم الحكام الشارة الدولية جدو يكشف حقيقة طلب بيراميدز لحكام أجانب في مباراة الزمالك محمد علاء: أترك مفاوضات الأندية لوكيلي.. وأريد أن أصبح حارس مصر الأول أبو ريدة: كان الله في عون الحكام المصريين
تشكيل أبطال أوروبا - 4 تغييرات لـ أرسنال.. ولويس سواريز يقود هجوم لشبونة 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: إيراولا مرشح لقيادة نيوكاسل خلفا لـ إيدي هاو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوهر نبيل يستقبل اتحاد السلة ويبحث خطة تطوير منافسات 3×3 وانتشارها 9 دقيقة | كرة سلة
ريان شرقي: كرة القدم فن مثل الموسيقى والرسم 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بايرن ميونيخ - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. وكين يقود الهجوم 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"كان مجرد انفعال".. أكرم توفيق يقدم اعتذاره لنادي الشمال وجماهيره 34 دقيقة | آسيا
تشكيل ريال مدريد - 4 تبديلات.. ومبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بايرن ميونيخ 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: سلوت مستمر مع ليفربول حتى إذا فشل في التأهل لدوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
