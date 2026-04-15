خبر في الجول - الخطيب يغيب عن اجتماع مجلس الأهلي

يغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي يقام اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة هو من يقود الجلسة بدلا منه.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اجتماع الأهلي سيناقش 3 قضايا للرد على اتحاد الكرة وهم

1- قضية تعرض لاعبي النادي الأهلي للإهانة على يد الحكم محمود وفا والتجاوز في حقهم دون رد الاعتبار.

2- عدم انعقاد جلسة الاستماع وإلغائها ورفض الاعتراف بأعضاء وفد الأهلي الذين حضروا وفقا لما يكفله الدستور والقانون في ذلك.

3- القضية الأهم حاليا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد التأكد من أن اتحاد الكرة لم يخاطب أى اتحادات أجنبية الموسم الماضي قبل مباراة القمة أمام الزمالك من أجل تعيين طاقم أجنبي، حسب اعترافات اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام على خلاف ما ورد للنادي الأهلي من خطابات رسمية بهذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد فشل انعقاد جلسة استماع الأهلي ومغادرة وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.وحضر وفد الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وناصر عباس وخبير أصوات.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.