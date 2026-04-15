إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 16:38

كتب : FilGoal

أعلن نادي الترجي التونسي إصابة أحد لاعبيه قبل المواجهة المصيرية أمام صنداونز.

ويحل الترجي ضيفا على صنداونز يوم السبت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الترجي إصابة خليل القنيشي لاعب الفريق لإصابة عضلية خلال التدريبات.

وأوضح الترجي أن القنيشي سيخضع لفحوصات بالأشعة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات.

وعاد صنداونز الجنوب إفريقي بانتصار من أرض الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الكولومبي بريان ليون هدف الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس معقل الترجي.

ولأول مرة يحقق صنداونز الفوز على الترجي في تونس بعد 5 مباريات سابقة تعادل في 3 منها سلبيا وخسر 2.

ولأول مرة يسجل الفريق الجنوب إفريقي هدفا ضد الترجي في تونس منذ أغسطس 2000 عندما خسر آنذاك بنتيجة 3-2.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا على ملعب لوكاس موريبي لحسم هوية المتأهل للنهائي.

وسينتظر الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء الجيش الملكي ونهضة بركان المغربيان بعدما فاز الأول بنتيجة 2-0 ذهابا.

إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية
