تعرف على مباريات صلاح الـ6 المتبقية مع ليفربول

لم يتبق إلا القليل من المباريات لمحمد صلاح نجم ليفربول بقميص الريدز، إذ يخوض أسابيعه الأخيرة بين جدران النادي.

صلاح أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، عقب 9 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام الفردية المذهلة.

وينتظر الدولي المصري 6 مباريات مع ليفربول قبل نهاية الموسم.

وذلك بعد انتهاء مشوار ليفربول في دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان الذي خسر أمامه ذهابا وإيابا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية لصلاح مع ليفربول في موسمه الأخير.

الأحد 19 أبريل.. إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

السبت 25 أبريل.. كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)

الأحد 3 مايو.. مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

السبت 9 مايو.. تشيلسي (الدوري الإنجليزي)

الأحد 17 مايو.. أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

الأحد 24 مايو.. برينتفورد (الدوري الإنجليزي)