تعرف على مباريات صلاح الـ6 المتبقية مع ليفربول

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام جالاتاسراي

لم يتبق إلا القليل من المباريات لمحمد صلاح نجم ليفربول بقميص الريدز، إذ يخوض أسابيعه الأخيرة بين جدران النادي.

صلاح أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، عقب 9 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام الفردية المذهلة.

وينتظر الدولي المصري 6 مباريات مع ليفربول قبل نهاية الموسم.

تقييم صلاح أمام سان جيرمان من الصحف الإنجليزية الهداف التاريخي وأسرع هاتريك.. ماذا قدم صلاح في دوري أبطال أوروبا ليلة صلاح الأخيرة في دوري الأبطال؟.. باريس إلى نصف النهائي بثنائية مكررة أمام ليفربول سلوت: صلاح وضعنا في موقف مريح نسبيا بهدفه في فولام

وذلك بعد انتهاء مشوار ليفربول في دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان الذي خسر أمامه ذهابا وإيابا بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية لصلاح مع ليفربول في موسمه الأخير.

الأحد 19 أبريل.. إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

السبت 25 أبريل.. كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)

الأحد 3 مايو.. مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

السبت 9 مايو.. تشيلسي (الدوري الإنجليزي)

الأحد 17 مايو.. أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

الأحد 24 مايو.. برينتفورد (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما سكاي: إصابة إيكيتيكي في وتر أكيليس بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند بورنموث يعلن رحيل إيراولا بنهاية الموسم مدرب ليدز: كنا نستحق التقدم أكثر من 2-0 على مانشستر يونايتد كاريك: احتساب هدف ليدز الأول من أسوأ القرارات التحكيمية التي رأيتها  بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز
أبو ريدة: كان الله في عون الحكام المصريين 4 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على مباريات صلاح الـ6 المتبقية مع ليفربول 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نناقش عودة أفشة إلى الأهلي.. ونرغب في استمراره 27 دقيقة | الدوري المصري
توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة إيكيتيكي في وتر أكيليس 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي 58 دقيقة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
